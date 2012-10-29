پرواز پهبادایران هشدار به اسرائیل بود/بی نیازی ایران به بستن تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندیشکده بروکینگز، ایران به دفعات اعلام کرده در صورتی که مورد حمله قرار بگیرد، به طور موثر و قدرتمندی به اقدامات تلافی جویانه دست خواهد زد. به نظر می‌رسد تهران هم اکنون بخشی از تهدیدات خود را عملی کرده است.

روز 15 آگوست آرامکو غول نفتی عربستان مورد حمله سایبری قرار گرفت. بنا به اظهارات لئون پانتا وزیر دفاع امریکا نزدیک به سیصد هزار ایستگاه رایانه در عربستان از کار افتادند. بسیاری از داده‌های هارد درایوها پاک شده و به جای آن تصاویری از پرچم‌های سوخته آمریکا قابل بارگذاری شده بود. هر چند پانتا به طور مستقیم ایران را به انجام این حمله متهم نکرد، اما دیگر مقام‌های امریکایی ایران را مسئول انجام این حملات معرفی کردند. چند روز پس از آن نیز حمله ویروسی مشابهی بزرگترین شرکت گاز طبیعی قطر را مورد حمله قرار داد.

پیام این حملات برای قطر و عربستان کاملا آشکار بود. ایران می‌تواند به اقتصاد این دو کشور به راحتی نفوذ کند. در حقیقت، ایران این پیام را به خوبی منتقل کرده است: نیازی نیست که ما تنگه هرمز را ببندیم، بلکه به راحتی رایانه‌های شما را از کار خواهیم انداخت.

دست کم حمله سایبری به عربستان، از طریق نیروهایی در داخل عربستان و از طریق وارد ساختن یک فلش مموری انجام شده است. از 60 هزار نیروی شرکت آرامکو نزدیک به 70 درصد آنها شیعه هستند. در ماه‌های اخیر در مناطق شیعه نشین اعتراضاتی علیه سیاست‌های تبعیض آمیز خاندان آل سعود صورت پذیرفته و مداخله نظامی سعودی در بحرین و سرکوب شیعیان این کشور نیز موجب خشم فزاینده شیعیان عربستان شده است. احتمال می‌رود شیعیان این کشور با کمک‌های فنی ایران به قلب صنعت نفت عربستان نفوذ کرده باشند. وزارت کشور عربستان نیز همواره نگران فعالیت‌های اطلاعاتی در میان شیعیان این کشور بوده است و ایران را مسئول برخی حملات از جمله حمله به پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی در خبیر در سال 1996 می‌داند.

بخش بعدی سناریوی حمله سایبری ایران توسط حزب الله و پرواز پهباد در روز 6 اکتبر تکمیل شد. پهباد ساخت ایران از لبنان به سمت جنوب سرزمین‌های اشغالی پرواز کرد. مقام‌های سپاه پاسداران انقلاب نیز به روزنامه العربیه اعلام کردند که هدف آنها نیروگاه هسته‌ای دیمونا بوده است. حسن نصرالله رهبر حزب الله نیز با سخنرانی خود این پهباد را متعلق به ایران دانست.

زمان بندی این حادثه نیز بسیار جالب بود، چرا که این پهباد در سی و نهمین سالگرد آغاز جنگ سال 1973 به پرواز در آمد، جنگی که در آن ده هزار نیروی اسرائیلی کشته و یا مجروح شدند. آغاز این جنگ همچنین شکستی بود برای سرویس‌های جاسوسی اسرائیل که تنها چند ساعت پیش از شروع این جنگ از نیت سوریه و مصر آگاه شده بودند. در واقع، حزب الله با این اقدام خود به اسرائیل هشدار می‌داد که ممکن است باز هم با اقدام خود موجب غافلگیری اسرائیل شود. پرواز پهباد ایرانی هشداری بود از سوی ایران و حزب الله که در صورت حمله به ایران، دیمونا می‌تواند مورد حمله موشک‌های ایرانی قرار بگیرد.

میزان توانمندی سایبری ایران برای آسیب زدن به تاسیسات نفت عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس چندان مشخص نیست، چرا که ایران در حوزه سایبری عضوی تازه وارد محسوب می‌شود و پیش از این خود قربانی حملات سایبری بوده است. هر چند ممکن است در خصوص میزان توانمندی‌های حزب الله و ایران اغراق‌هایی نیز صورت بگیرد، اما حمله سایبری به تاسیسات عربستان و قطر و پرواز پهباد این پیام را منتقل می‌کند که نباید ایران را دست کم گرفت.