کرسی های آزاد اندیشی دانشجویان نباید به صورت حاکمیتی اداره شود

حجت الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور صبح امروز دوشنبه در دومین روز از نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافت.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کرسی های آزاد اندیشی گفت: مخاطب اصلی کرسی های آزادی اندیشی تشکل های دانشجویی هستند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای با تاکید بر اینکه کرسی های آزاد اندیشی نباید از بالا به پائین و به شکل حاکمیتی ارائه شود، افزود: معتقدم کرسی های آزاد اندیشی باید توسط تشکل های دانشجویی و استادی اداره شود.

حجت الاسلام محمدیان خاطرنشان کرد: تنها وظیفه مسئولان بسترسازی و حمایت از کرسی های آزاد اندیشی است.