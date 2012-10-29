همایش فرصت های سرمایه گذاری خلخال و کوثر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش ضمن بررسی نحوه سرمایه گذاری از سوی اساتید و کارشناسان بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور برخی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در شهرهای خلخال و کوثر اعلام آمادگی کردند.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با بیان برخی از مشکلات و پتانسیل های منطقه خلخال و کوثر عنوان کرد: این همایش با هدف توسعه زیر ساختهای لازم و تشویق و جذب سرمایه در بخش خصوص برگزار شد که از برآیند این همایش پروژه های متعددی در بخش صنعت و کشاورزی می توان انجام داد.

به گفته جلیل جعفری در حال حاضر 80 پروژه در بخش صنعت و 20 طرح در معدن و صدها طرح در صنایع تبدیلی و گردشگری نیاز به سرمایه گذاری و تامین اعتبار دارند.

وی احداث نیروگاه سیکل ترکیبی، تکمیل کارخانه سیمان خاکستری و سفید و توسعه صنایع دامپروری و صنعت چوب را از مهمترین طرحهای این مناطق برشمرد.

نماینده مردم خلخل و کوثر در مجلس خواستار بازنگری قوانین از سوی مجلس در زمینه سرمایه گذاری شد و افزود: نبود حمایت کافی از سرمایه گذار و وجود سیستم بروکراسی سخت مانع تشویق سرمایه گذار و سبب عقب ماندگی مناطق محروم می شود.

وی با بیان اینکه از 950 واحد صنعتی کمتر از 20 واحد در شهرهای خلخال و کوثر وجود دارد، بیان کرد: سهم اشتغال در بخش صنعت برای مردم این منطقه کمتر از 300 نفر است.

به گفته جعفری تنها مرکز صنعتی این منطقه که کارخانه سیمان الماس خلخال است و می تواند برای خیلی از بیکاران اشتغالزایی کند با گذشت بیش از 12 سال هنوز کار احداث آن تکمیل نشده و تنها 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

هدر رفت 500 میلیون متر مکعب آب در خلخال

وی با بیان اینکه ما در جمع آوری آبهای سطحی با مشکل موجه هستیم تصریح کرد: 500 میلیون متر مکعب آب سطحی در منطقه خلخال و کوثر به هدر می رود در حالیکه می تواند سبب بهبود تولید محصولات کشاورزی شود.

این مسئول با انتقاد از نبود اعتبار کافی برای تکمیل سد کوثر عنوان کرد: این سد با وجود برخوردار بودن از پیشرفت فیزیکی 80 درصدی عملیات اجرایی آن هر ماه بدلیل نبود اعتبار کافی تعطیل است.

این مسئول خواستار توجه به تکمیل زیرساختها از سوی دولت و کمک به جذب سرمایه گذار و تشویق آنها برای توسعه دادن مناطق مستعد و دارای منابع غنی شد.

همچنین در همایش فرصت های سرمایه گذاری خلخال و کوثر کارگروههای مختلف در بخش گردشگری، صنعت و معدن و کشاورزی برگزار شد و در آن با حضور مسئولان وزارت خانه ها و مدیران کل به برخی از سوالهای مربوط به سرمایه گذاری و مشکلات سرمایه گذاران و تولید کنندگان پاسخ داده شد.