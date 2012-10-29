اعتبارات شورای عالی اشتغال پس از گذشت 8 ماه تامین نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید در همایش اشتغال مددجویان کمیته امداد که روز دوشنبه برگزار شد، گفت: سال گذشته 116 هزار شغل جزء تعهدات کمیته امداد بود که با تلاشهای صورت گرفته توانستیم بیش از 320 هزار شغل ایجاد کنیم به طوریکه سه برابر وظایف خود در جهت ایجاد اشتغال موفق بوده ایم.

به گفته وی، در سال گذشته 80 هزار خانواده کمیته امداد با خودکفا شدن از پوشش این نهاد خارج شدند و امسال نیز براساس برنامه ریزی انجام شده زمینه خودکفا شدن و توانمندسازی 120 هزار خانواده از پوشش خارج می شوند.

امید تاکید کرد: مشکل ما در سال جاری مساله اعتبار است که امیدواریم این مساله برطرف و اعتبارات پایدار به کمیته امداد اختصاص پیدا کند.

معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) ادامه داد: برای اولین بار در سال 90 قرار شد 20 درصد از اعتبارات به حوزه اشتغال تخصیص پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات شورای عالی اشتغال پس از گذشت 8 ماه هنوز به کمیته امداد اختصاص پیدا نکرده است، تصریح کرد: یک‌هزار و 500 میلیارد تومان پیش بینی ما بود که امیدواریم این اعتبار محقق شود.

امید با اشاره به اینکه در سال جاری 100 میلیارد تومان کمک دولتی داشتیم، اضافه کرد: در بودجه سال آینده امیدواریم از محل کمک های دولت منابع بانکی و همچنین صندوق ذخیره ارزی اعتبارات خوبی به این نهاد اختصاص پیدا کند.

معاون اشتغال کمیته امداد امام خمینی(ره) در خصوص سود صندوق ذخیره ارزی نیز افزود: با توجه به اینکه سود وام های این صندوق 6 درصد زیر نرخ مصوب است به همین دلیل مددجویان ما نمی توانند از آن استفاده کنند.

وی هزینه های اجرایی را چالش اصلی کمیته امداد دانست و گفت: در سال جاری 5 درصد هزینه اجرایی را برای طرح ها مطالبه کرده ایم اما باتوجه به اینکه ردیف آن در بودجه متفرقه بود وصولش بیش از دو سال طول می کشد که امیدواریم این مشکل در بودجه سال آینده برطرف شود.

به گفته امید نقش مددجویان کمیته امداد در تولید ملی و اقتصاد کشور بیش از 15 درصد است.