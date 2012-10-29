مراکز آموزش عالی در معادلات اقتصادی نقش آفرین باشند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب شامگاه یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور آرادان در محل سالن همایش های این دانشگاه با بیان سه محور انتظارات از دانشجویان، شرایط قبلی و فعلی دانشگاه و همینطور انتظاراتشان از مسئولان اظهار داشت: دولت با هدف ایجاد فرصت برابر آموزش در هر نقطه از کشور به دنبال برقراری عدالت آموزشی است و در کنار این مهم، توسعه کیفی آموزش نیز مد نظر قرار دارد.

وی ضمن یادآوری اینکه خداوند دو صفت برتر علم و قدرت را در انسان ها قرار داده، افزود: دانشجویان باید به این مهم عنایت داشته باشند و دریچه علم را به روی خود گشوده و دسترسی به علم و خلاقیت را جزو اهداف اصلی خود بدانند.

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان، اظهار داشت: اگر دانشجویان خود را تشنه علم بدانند، قطعاً به دنبال یافته های جدید خواهند بود و آن زمان است که می توانیم آنها را به صفت دانشجو اطلاق کنیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه علم زمانی معنا پیدا می کند که در خدمت بشریت و همینطور احیای زندگی انسان قرار گیرد، گفت: اگر غیر از این باشد و در خدمت نابودی بشریت و تخریب جامعه قرارگیرد نمی توان عنوان علم را به آن اطلاق کرد.

کاتب تصریح کرد: آن علمی نزد خداوند تبارک و تعالی ارزشمند است که در راه کمال انسان باشد و انسان را به عنوان خلیفه و جانشین خداوند بر روی زمین قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همواره افراد و جوامعی در طول زمان ها هستند تا این که علم را در جهت صحیح یا بالعکس استفاده کنند، به عنوان مثال بعضا کشورهایی با بکارگیری علم، سلول های بنیادین تولید می کنند و به یک انسان حیات می بخشند و هستند جوامعی هم که از علم در راستای ساخت اهداف ضدبشری استفاده می کنند و حیات بشریت را تهدید می کنند.

کاتب، با اشاره به اینکه اگر قدرت و علم در کنار صفت رذیله انسان باشد فرد گمراه و تبدیل به ضد انسانیت خواهد شد، گفت: ولی اگر قدرت و علم در کنار صفات پسندیده قرار گیرد فردی مثل امام(ره) می شود، امام با قدرت خود بشریت را احیا کرد چرا که قدرتش را در خدمت بشریت و انسانیت قرار داد.

وی همچنین اساتید را هم به رعایت و انجام رسالت و وظایف خود توصیه کرد و خطاب به مسئولان شهرستان آرادان نیز افزود: انتظار بنده در مورد پیشرفت دانشگاه پیام نور این شهر بیشتر از این ها بود و می طلبد هیئت مؤسس دانشگاه با کمک گرفتن از مسئولین شهری و خیرین هر چه سریعتر به تعهدات خویش عمل کنند.

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان وجود دانشگاه پیام نور را در این خطه موجب رونق شهر دانست و تصریح کرد: مسئولان استانی دانشگاه پیام نور نیز باید کمک حال این دانشگاه باشند تا آنچه که حق مردم شهرستان آرادان است با همکاری و همیاری مسئولین شهرستان محقق گردد.

سرپرست دانشگاه پیام نور آرادان نیز در این جمع، به تبیین نقش و جایگاه رفیع دانشگاه در بستر اجتماع پرداخت و خطاب به دانشجویان اظهار داشت: دانشجویان به عنوان درون داده نظام آموزشی بوده که پس از طی فراگردهای آموزشی فارغ التحصیل و به عنوان برون داد نظام آموزشی تحویل جامعه می شوند و در این پروژه دانشجوی موفق کسی است که با برنامه ریزی و طراحی هدفی مشخص، نهایت سعی و تلاش خود را در راه تحصیل علم داشته باشد.

مهدی عامری با بیان این مطلب که دانشگاه باید از نظام پویایی برخوردار باشد و برای عملی نمودن این مهم باید تحقیق و پژوهش را در دانشگاه نهادینه کرد گفت: اساتید نیز باید دانشجویان را به این امر تشویق و ترغیب کنند تا دانشجویان موقعیت خود را در نظام آموزشی پیدا کرده و استعدادهای بالقوه خود را تبدیل به بالفعل نمایند.

وی همچنین تصریح کرد: ما به راحتی می توانیم از توان دانشجویان به عنوان یک فرصت استفاده کنیم و با محول نمودن تحقیقات منطقه ای و بومی به دانشجویان سعی در شناسایی فرصت ها و تهدیدات منطقه داشته و با منتقل نمودن آن به مسئولان شهرستان و ارائه راهکار، باهم فکری سعی در مرتفع کردن مسائل داشته باشیم تا بتوانیم از این طریق رسالت علمی و فرهنگی دانشگاه را ایفا کنیم.

سرپرست دانشگاه پیام نور آرادان در خاتمه با طرح شعار "همدلی عامل مهم پیشرفت طرح های شهری است" گفت: یک مدیر به تنهایی نمی تواند در عملیاتی نمودن سیاست های ترسیم شده دانشگاه موفق باشد و این مهم عزم و اراده جمعی مسؤولین را در رسیدن به اهداف عالیه نظام کمک خواهد کرد.