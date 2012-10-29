سپر دفاع موشکی اروپا پروژه ای با چالش های فرعی و اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه دفاع موشکی در اروپا موضوعی بود که جرج بوش پسر آن را مطرح کرد و به نظر می رسید این پروژه تاکنون باید نهایی شده باشد، اما طرح این ایده در اروپا همانطور که دور از منطقه نظم نوین به نظر می رسید به نتیجه ملموسی هم نرسیده است.

آمریکا هدف از طرح این پروژه را دفاع از متحدین خود و امنیت آنها در برابر تهدیدات ایران عنوان می کند؛ بهانه ای که روسیه آن را قبول ندارد و این سیستم را تهدیدی در برابر خود می داند.

این برنامه یکی از پروژه های پرستیژی ناتو است. این سامانه دفاعی موشکی باید اروپا را در برابر موشک های ایران مصون نماید. به عبارت دیگر، این سیستم باید ایران را از شلیک کلاهک های اتمی به اروپا باز دارد. در سال 2018 قرار است که این سپر دفاع موشکی همه کشورهای عضو ناتو را در برابر حملات موشکی ایران مصون نماید.

تحلیلها و بر آوردها نشان از آن دارد که این پروژه علاوه بر مخالفت شدید روسیه با این اقدام با دو چالش عمده دیگری روبروست؛

نخست؛ چالش های مالی و مسائل مربوط به تامین هزینه.

دوم؛ باور اروپا به اینکه ایران تهدیدی واقعی برای این اتحادیه است.

چالش تامین هزینه

همانطور که عنوان شد تامین هزینه این پروژه گرانقیمت یکی از چالش های مهم اروپاست. این موضوع که اروپائی ها در این موقعیت سخت بتوانند پول زیادی برای ایجاد این سپر دفاع موشکی هزینه نمایند یکی از مسائل مهم است.

اروپا در شرای کنونی از یک بحران مالی شدیدی رنج می برد و بسیار از آنها با قرض گرفتن از نهاد ها و مؤسسات مالی بین المللی تنها توان اداره روز مرد خود را دارندو تحمیل چنین هزینه پیش بینی نشده و اضافی به اقتصاد بیمار منطقه یورو می تواند بحران مالی را در اتحادیه با مسائل و چالش های بیشتر روبرو سازد.

ایران تهدید واقعی یا دشمن فرضی

یکی دیگر از چالش های اروپا در باره این سامانه "فلسفه وجودی" آن و "تهدید ادعا شده" است. آمریکا هدف این سامانه را مقابله با تهدیدهای موشکی ایران اعلام کرده است، اما بر اساس بر آوردها توان موشکی ایران تهدیدی برای اروپا تلقی نمی شود. از آنجا که روسیه خود را هدف این سامانه می داند و با عنایت به اینکه اروپا در یکی دو دهه گذشته سیاست تنش‌زدایی را با روسیه در پیش گرفته و خواهان بدتر شدن اوضاع و شرایط به خاطر برخی وابستگی ها به انرژی با این کشور نیست.

ضمنا این موضوع که خطر از سوی ایران حقیقتا تا چه حد جدی و زیاد است مشخص نیست. به همین دلیل در اروپا سپر دفاع موشکی فقط موضوعی برای هواداران ناتو است. این افراد حتی زمانی که ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا موضوع سپر موشکی فضائی موسوم به SDI را نیز مطرح کرده بود توصیه می کردند که اروپا باید در آن مشارکت نماید.