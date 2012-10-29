دستورات اسلام بهترین راهکار برای ارتقا فرهنگ جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی درنشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان جوانرود با تاکید بر اثربخشی جلسات فرهنگ عمومی گفت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید در مسیر ارتقای امورفرهنگی جامعه جلوه گر شود.

وی افزود: همه ما نیازمند به فرهنگ غنی اسلام هستیم و برای رسیدن به این فرهنگ تلاش کنیم.

عظیمی درادامه با برشمردن اصول و اهداف جنگ نرم دشمن عنوان کرد: آموزش های فرهنگی باید به سرعت درجامعه گسترش یابد.

در ادامه این نشست امام جمعه جوانرود گفت: می‌بایست در راستای گسترش فرهنگ عمومی و پالایش آن از آلودگی‌ها تلاش کنیم.

ماموستا ملااحمدفخری همراهی وهمکاری ادارات ونهادها را برای دست یابی به اهداف فرهنگی مهم دانست وافزود: تاثیرگذاری در حوزه های فرهنگی با استفاده از داشته های دستگاه ها و نظارت بر اجرای مصوبات محقق می شود.

وی با اشاره به جلوه‌های فرهنگ عمومی ادامه داد: فرهنگ جلوه‌های گوناگونی از جمله ساختاری، اقتصادی، رفتاری، گفتاری و همچنین جلوه اجتماعی دارد که بایستی این جلوه‌ها به طور جد به عنوان یک ضرورت دنبال شود.

ماموستا فخری یادآورشد: تاثیر شورای فرهنگ عمومی در آسیب‌شناسی‏ها، تصمیم‌سازی‌ها، تبادلات نظرها و امر به معروف و نهی از منکر مهم است.

