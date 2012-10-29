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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۳۴

عظیمی:

دستورات اسلام بهترین راهکار برای ارتقا فرهنگ جامعه است

دستورات اسلام بهترین راهکار برای ارتقا فرهنگ جامعه است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: فرماندار جوانرود با اشاره به نقش فعالیت های فرهنگی درجلوگیری از ناهنجاری های اجتماعی گفت: فرهنگ و هنرباید درخدمت اسلام باشد و بهره گیری از احکام دین و سنت های حیات بخش اسلام بهترین راهکار برای ارتقا فرهنگ عمومی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی درنشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان جوانرود با تاکید بر اثربخشی جلسات فرهنگ عمومی گفت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید در مسیر ارتقای امورفرهنگی جامعه جلوه گر شود.

وی افزود: همه ما نیازمند به فرهنگ غنی اسلام هستیم و برای رسیدن به این فرهنگ تلاش کنیم.

عظیمی درادامه با برشمردن اصول و اهداف جنگ نرم دشمن عنوان کرد: آموزش های فرهنگی باید به سرعت درجامعه گسترش یابد.

در ادامه این نشست امام جمعه جوانرود گفت: می‌بایست در راستای گسترش فرهنگ عمومی و پالایش آن از آلودگی‌ها تلاش کنیم.

ماموستا ملااحمدفخری همراهی وهمکاری ادارات ونهادها را برای دست یابی به اهداف فرهنگی مهم دانست وافزود: تاثیرگذاری در حوزه های فرهنگی با استفاده از داشته های دستگاه ها و نظارت بر اجرای مصوبات محقق می شود.

وی با اشاره به جلوه‌های فرهنگ عمومی ادامه داد: فرهنگ جلوه‌های گوناگونی از جمله ساختاری، اقتصادی، رفتاری، گفتاری و همچنین جلوه اجتماعی دارد که بایستی این جلوه‌ها به طور جد به عنوان یک ضرورت دنبال شود.

ماموستا فخری یادآورشد: تاثیر شورای فرهنگ عمومی در آسیب‌شناسی‏ها، تصمیم‌سازی‌ها، تبادلات نظرها و امر به معروف و نهی از منکر مهم است.
 

کد مطلب 1731067

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