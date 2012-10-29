  1. ورزش
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۵

منچسترسیتی شایعه مذاکره با گواردیولا را تکذیب کرد

منچسترسیتی شایعه مذاکره با گواردیولا را تکذیب کرد

باشگاه لیگ برتری منچسترسیتی شایعه مذاکره با سرمربی پیشین بارسلونا را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های انگلیسی روز گذشته از انتصاب "تکسیکی بگیرستین"، مدیر فوتبال سابق بارسلونا در تیم فوتبال منچسترسیتی خبر دادند و پس از آن شایعه شد که این انتصاب می تواند پیش درآمدی باشد بر حضور "پپ گواردیولا" در تیم لیگ برتری.

بر پایه گزارش ساکرنت، یک منبع آگاه در تیم فوتبال منچسترسیتی گفت: روبرتو مانچینی طی دو نیم سال حضور در من سیتی موفق به فتح سه جام شده است و به همین خاطر در تابستان با این مربی قراردادی پنج ساله امضا کرده ایم. اگر مسئولان باشگاه فکر می کردند که مربی خوبی به خدمت نگرفته اند این امر اتفاق نمی افتاد.

کد مطلب 1731073

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