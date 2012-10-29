قبوض تلفن ثابت شهرستانهای استان اصفهان حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا زینعلی افزود: با اجرای این طرح چاپ و توزیع یک میلیون قبض تلفن ثابت در استان متوقف و مردم می توانند از طریق چهار درگاه به اطلاعات قبوض تلفن ثابت خود دسترسی یابند .

وی با اشاره به اینکه پیش از این 600 هزار قبض تلفن ثابت در 11 شهرستان حذف شده بود، افزود: از دوره چهارم نیز 400 هزار قبض تلفن ثابت دیگر در 12 شهرستان استان اصفهان حذف خواهد شد .

وی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون خط تلفن ثابت در کلان شهر اصفهان فعال است، اظهار داشت: حذف قبوض تلفن ثابت در این شهر نیز به مرور زمان و در سه مرحله انجام خواهد شد .

معاون مالی، تدارکاتی و نیروی انسانی شرکت مخابرات اصفهان یادآور شد: مردم برای اطلاع از هزینه قبوض تلفن ثابت خود می توانند به پایگاه اینترنتی شرکت مخابرات استان اصفهان به آدرس tce.ir مراجعه نمایند یا با شماره تلفن 1818 تماس بگیرند .

وی افزود: همچنین مشترکان می توانند با ارسال شماره تلفن ثابت خود به شماره پیامک 3000001818 اطلاعات قبوض خود از جمله هزینه قبض ، شناسه قبض و شناسه پرداخت را دریافت کنند .

زینعلی یکی دیگر از روشهای مشاهده قبض تلفن ثابت را از طریق پست الکترونیکی عنوان و تصریح کرد: در صورتی که مشترکین، آدرس پست الکترونیکی خود را به مخابرات اعلام کنند اطلاعات مورد نظر برای آنها ارسال خواهد شد .

وی با اشاره به اینکه تا کنون مشکل خاصی در زمینه حذف قبوض تلفن ثابت گزارش نشده گفت: اگر مشترکی به قبض چاپ شده تلفن خود نیاز داشته باشد می تواند قبض المثنی از دفاتر پیشخوان( خدمات ارتباطی) تهیه کند .

معاون مالی، تدارکاتی و نیروی انسانی شرکت مخابرات استان اصفهان اظهار داشت: قبل از اجرای طرح حذف قبوض تلفن ثابت در استان اصفهان حدود 50 درصد از پرداختها به صورت الکترونیکی و غیرحضوری بود که پیش بینی می شود با حذف قبوض در تمام شهرستانها این رقم به 90 درصد برسد .

زینعلی گفت: با توجه به حجم بالای چاپ قبوض علاوه بر صرفه جویی اقتصادی، در مصرف کاغذ نیز صرفه جویی قابل ملاحظه ای شده است .