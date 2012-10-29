قبوض تلفن ثابت شهرستانهای استان اصفهان حذف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا زینعلی افزود: با اجرای این طرح چاپ و توزیع یک میلیون قبض تلفن ثابت در استان متوقف و مردم می توانند از طریق چهار درگاه به اطلاعات قبوض تلفن ثابت خود دسترسی یابند.
وی با اشاره به اینکه پیش از این 600 هزار قبض تلفن ثابت در 11 شهرستان حذف شده بود، افزود: از دوره چهارم نیز 400 هزار قبض تلفن ثابت دیگر در 12 شهرستان استان اصفهان حذف خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون خط تلفن ثابت در کلان شهر اصفهان فعال است، اظهار داشت: حذف قبوض تلفن ثابت در این شهر نیز به مرور زمان و در سه مرحله انجام خواهد شد.
معاون مالی، تدارکاتی و نیروی انسانی شرکت مخابرات اصفهان یادآور شد: مردم برای اطلاع از هزینه قبوض تلفن ثابت خود می توانند به پایگاه اینترنتی شرکت مخابرات استان اصفهان به آدرس tce.ir مراجعه نمایند یا با شماره تلفن 1818 تماس بگیرند.
وی افزود: همچنین مشترکان می توانند با ارسال شماره تلفن ثابت خود به شماره پیامک 3000001818 اطلاعات قبوض خود از جمله هزینه قبض ، شناسه قبض و شناسه پرداخت را دریافت کنند.
زینعلی یکی دیگر از روشهای مشاهده قبض تلفن ثابت را از طریق پست الکترونیکی عنوان و تصریح کرد: در صورتی که مشترکین، آدرس پست الکترونیکی خود را به مخابرات اعلام کنند اطلاعات مورد نظر برای آنها ارسال خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تا کنون مشکل خاصی در زمینه حذف قبوض تلفن ثابت گزارش نشده گفت: اگر مشترکی به قبض چاپ شده تلفن خود نیاز داشته باشد می تواند قبض المثنی از دفاتر پیشخوان( خدمات ارتباطی) تهیه کند.
معاون مالی، تدارکاتی و نیروی انسانی شرکت مخابرات استان اصفهان اظهار داشت: قبل از اجرای طرح حذف قبوض تلفن ثابت در استان اصفهان حدود 50 درصد از پرداختها به صورت الکترونیکی و غیرحضوری بود که پیش بینی می شود با حذف قبوض در تمام شهرستانها این رقم به 90 درصد برسد.
زینعلی گفت: با توجه به حجم بالای چاپ قبوض علاوه بر صرفه جویی اقتصادی، در مصرف کاغذ نیز صرفه جویی قابل ملاحظه ای شده است.
استان اصفهان دارای دو میلیون و 100 هزار خط تلفن ثابت مشغول به کار است.
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