  1. اقتصاد
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۱۱

اختصاصی مهر/

نگرانی خاوری از فرار خسروی/ دست‌نوشته‌ای از مدیرعامل فراری

نگرانی خاوری از فرار خسروی/ دست‌نوشته‌ای از مدیرعامل فراری

دست نوشته محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران در مردادماه 88 از نگرانی وی نسبت به فرار مه‌آفرید خسروی ( متهم ردیف اول فساد بزرگ بانکی در سال 90) به خارج از کشور حکایت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دست نوشته محمود رضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی به مدیر وقت حوزه حراست بانک ملی ایران در سوم مردادماه 1388 آمده است: جناب آقای ایران منش، باسلام، آقای خسروی آب معدنی داماش بدهکار بانک ظاهرا در حال خروج از کشور است، نیاز به مراقبت شدید دارد. مذاکره کنید."

محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران مهرماه سال 90 در پی کشف بزرگترین فساد بانکی در اقتصاد ایران از کشور فرار کرد و به کانادا رفت. از آن تاریخ تاکنون هیچ خبری از وی تاکنون منتشر نشده است.

همان زمان روزنامه انگلیسی گلوب اند میل در گزارشی عنوان کرده بود که محمودرضا خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی  دارای خانه ای 3 میلیون دلاری در تورنتو است. خانواده خاوری در کانادا اقامت دارند و اسناد مربوط به ثبت نشان می دهد که خاوری دارای خانه ای 3 میلیون دلاری در تورنتو است.

این روزنامه مطرح کرده بود که خاوری فردی "ایرانی- کانادایی" است که استعفای خود را تقدیم مقامات ایرانی کرده و روز پس از آن از لندن به فرانکفورت پرواز کرده و سپس با پرواز لوفتانزا به تورنتو سفر کرده است.
 

               تصویری از خانه 3 میلیون دلار خاوری در تورنتو( منبع سایت گلوب اند میل)

کد مطلب 1731085

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها