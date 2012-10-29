«سینماحقیقت» جایگاهی برای معرفی سینمای مستند است

زاون قوکاسیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عرضه محصولات سینمای مستند در دنیا گفت: یکی از راه‌های خوب عرضه محصولات چه در داخل و چه خارج؛ تعامل و ارتباط با جشنواره‌هاست. از این دریچه آثار ما وارد کشورهای جهان می‌شود؛ «سینماحقیقت» هم به عنوان یک ظرفیت در شرایط فعلی مطرح است، این جشنواره اگر جهانی‌تر شود سینمای مستند ایران پررنگ‌تر می‌شود؛ این نکته بسیار حائز اهمیت است که بدانیم «سینماحقیقت» جایگاهی برای معرفی سینمای مستند ماست زیرا سینمای مستند مرز نمی‌شناسد.

وی افزود: در هر صورت برگزاری این جشنواره حرکت بسیار خوبی است و امیدوارم هر سال قوی‌تر برگزار شود؛ زیرا بسیاری از جوانان به امید جشنواره «سینما‌حقیقت» وارد ساخت مستند می‌شوند.

وی در مورد کیفیت و کمیت آثار در تمام پنج دوره گذشته جشنواره «سینماحقیقت» هم اظهار داشت: به نظرم اگرچه کیفیت و کمیت دو مقوله مهم هستند؛ اما مهم‌تر از آن برگزاری این جشنواره است؛ جایی است که اختصاصا به سینمای مستند تعلق دارد. در هر صورت امیدوارم این جشنواره روز به روز بیشتر گسترش یابد و واقعا سینمای مستند به حق خود در سینمای دنیا برسد.

این مدرس سینما در ادامه گفت: البته گسترش سینمای ایران به جهان به مقدماتی هم نیاز دارد؛ ما همین الان مجله‌ای سینمایی به زبان انگلیسی نداریم و این کمبود بزرگی است؛ به علاوه اینکه اطلاع رسانی ما نیز در این حوزه ضعیف است.

این کارشناس سینما در پایان گفت: برخی فیلم‌سازان جوان توانستند با سینمای مستند کار خود را آغاز کنند؛ ولی فقدان جایگاهی که در جشنواره بتواند این سینما را در خود پناه بدهد و آنرا مطرح کند همیشه مشهود بوده است. برای مثال در جشنواره فیلم فجر یا جشنواره فیلم تهران تنها یک بخش برای سینمای مستند در نظر گرفته شده بود.

قوکاسیان در پایان گفت: پاگرفتن جشنواره «سینماحقیقت» حرکت بسیار خوبی در راه اشاعه صحیح مستند در ایران به وجود آورد و در این چند سالی که مرکز سینمای تجربی در حوزه مستندسازی فعالیت کرده و سرمایه گزاری کرده در این حوزه این جشنواره توانسته کمک زیادی به سینمای این حوزه و رشد آن داشته باشد.