200 مبلغ در خراسان جنوبی ساماندهی شدند/ توزیع 5 هزار جلد کتاب غدیر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جشن های دهه ولایت در استان امسال با شکوه خاصی برگزار می شود، اظهارداشت: امسال در جشن های غدیر به محتوای جشن ها توجه ویژه شده است.

وی با بیان اینکه در برگزاری برنامه های دهه ولایت امسال از ظرفیت های مردمی استفاده بیشتری شده است، عنوان کرد: دهه ولایت و امامت به عنوان فرصتی برای تبیین هر چه بیشتر جایگاه ولایت در جامعه اسلامی است.

وی به بازسازی واقعه غدیر در استان اشاره کرد و افزود: این برنامه به منظور بازسازی واقعه غدیر و نشان دادن جلوه هایی از این رویداد تاریخی در استان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه پنج شنبه و جمعه شب در چهار نقطه شهر بیرجند نور افشانی انجام خواهد شد، تصریح کرد: بیش از هزار و 500 پرچم به مناسب عید غدیر در سطح شهر بیرجند نصب شده است.

وی راه اندازی ایستگاه صلواتی، تجلیل از بسیجیان سادات، مسابقات فرهنگی و پیام کوتاه، برگزاری کرسی های آزاداندیشی پیرامون شبهات غدیر در دانشگاه ها، کارگاه غدیر شناسی، شب شعر غدیر توزیع بسته های فرهنگی را از جمله برنامه های دهه ولایت در استان برشمرد و گفت: ترویج فرهنگ غدیر در جامعه و تحقق ارزشهای آن نیازمند بسیج تمامی سازمانها و نهادهای استان است.

توزیع پنج هزار جلد کتاب غدیر و مهدویت در سطح استان

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین از توزیع پنج هزار جلد کتاب با موضوع غدیر و مهدویت در سطح استان خبر داد و بیان کرد: از این کتاب مسابقه ای در سطح استان طراحی شده که به برندگان جوایز نفیسی اهداء خواهد شد.

وی از برگزاری مسابقه کوچه های مهربانی در سطح استان خبر داد و بیان داشت: این مسابقه در قالب محله آرایی توسط مردم با همکاری حوزه هنری استان انجام می شود و به پنج محله ای که بهترین آذین بندی را در این ایام داشته باشند جوایزی اهداء می شود.

لطفیان با بیان اینکه امسال از ظرفیت هیئت های مذهبی نیز در برگزاری جشن ها استفاده شده است، ادامه داد: انتقال پیام ولایت و ترویج فرهنگ غدیر از کارکردهای هیئت های مذهبی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به حضور مدیحه سرایان و سخنرانان مطرح در جشنهای دهه ولایت عنوان کرد: آذین بندی شهرها،ساماندهی مبلغان، راهپیمایی سادات، مسابقات ورزشی و ... از دیگر بنامه های فرهنگی در دهه ولایت است.