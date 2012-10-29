آمار طلاق کشور در شأن جامعه اسلامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن عاملی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت دهمین سال تاسیس شوراهای حل اختلاف افزود: افزایش آمار طلاق ریشه در دوری از ارزشهای اسلام ناب محمدی دارد.

وی با اشاره به تعالیم حیات بخش اسلام و تاثیر احکام الهی در سعادت دنیوی و اخروی انسانها یادآور شد: آسیبهای اجتماعی، جرائم و اختلافات ریشه در دور بودن از معنویات دارند.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: اسلام دین مودت و دوستی، برادری و برابری و آسایش و امنیت است و هر اندازه ابعاد دین اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی به درستی و صحیح تبیین و ارائه شود به همان میزان از دغدغه ها و مشکلات جامعه و مردم کاسته خواهد شد.

وی به جایگاه ارزشمند نهاد مردمی شوراهای حل اختلاف در صیانت از کانون خانواده ها و ارتقای سلامت اجتماعی اشاره کرد و افزود: بسیاری از آسیبهای اجتماعی، زاییده پدیده طلاق است.

عاملی با اشاره به شیطنتهای استکبار علیه ملت ایران، ترس و هراس آنها از گسترش اسلام اصیل را عامل هجمه ها عنوان کرد و متذکر شد: خانواده ها در دفاع از اصول و آرمانهای انقلاب و حریم مقدس دین، نقش بسزایی دارند.

به گفته وی مهمترین عامل پیروزی در جنگ نرم کنونی، توجه خانواده ها به مسائل تربیتی و آموزشی فرزندان بر پایه تعالیم آسمانی و الگوهای دینی است.

عاملی از متولیان فرهنگی خواست در تبیین قبح و نمایش چهره تیره ناهنجاریهای اجتماعی، بیش از پیش همت لازم را داشته و از این طریق و با ایجاد خود کنترلی در افراد در معرض خطر و ناهنجاریها، موجب پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی شوند.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل نیز این مراسم، ابتکارات استان در تقویت شوراهای حل اختلاف و افزایش پرونده های صلح و سازش و کاهش ورودی پرونده ها به محاکم را بسیار مثبت و تاثیرگذار ارزیابی کرد.

غلامعلی رضایی عنوان کرد: رتبه های برتر کشوری دادگستری اردبیل در ماههای اخیر بویژه در حوزه شوراهای حل اختلاف دستاورد ارزشمندی است که حفظ آن تلاش و همت مستمر می طلبد.

در پایان از دوازده عضو فعال شوراهای حل اختلاف استان اردبیل تقدیر شد.