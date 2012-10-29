مناطق نفت خیز صدر جدول را به ملی حفاری داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون وزنه برداری، مهم‌ترین اتفاقی که در روز پایانی هفته سوم باعث صعود ملی حفاری به صدر جدول شد، مصدومیت رضا عاشوری زاده، وزنه بردار دسته فوق سنگین تیم مناطق نفت خیز جنوب بود.

عاشوری زاده که شانس اول کسب عنوان صدرنشینی در این دسته بود پس از مهار وزنه 181 کیلویی، روی وزنه 187 دچار آسیب دیدگی از ناحیه آرنج شد و از ادامه رقابت انصراف داد.



با کنار رفتن این وزنه بردار، مناطق نفت خیز امتیازات دوضرب و مجموع دسته فوق سنگین را از دست داد تا با وجود برتری وزنه بردارانش در شش وزن دیگر، عملا در کورس رقابت با ملی حفاری، از این تیم عقب بیفتد.



به این ترتیب در پایان رقابت‎های هفته سوم تیم شرکت ملی حفاری ایران با کسب 38.02 امتیاز بالاتر از مناطق نفت خیز جنوب ایستاد و در رده بندی کلی نیز با 111.89 امتیاز از مکان دوم به صدر جدول صعود کرد. البته فاصله این تیم با مناطق نفت‎خیز کمتر از یک امتیاز است تا رقابت این دو تیم مدعی در دو هفته پایانی با هیجان بیشتری پیگیری شود.

رده بندی هفته سوم لیگ وزنه برداری:

1- شرکت ملی حفاری ایران با 38.02 امتیاز

2- مناطق نفت خیز جنوب با 35.94 امتیاز

3- نیروی زمینی ارتش با 35.64 امتیاز

4- عقاب نیروی هوایی با 31.44 امتیاز

5- MRI فارس با 28.74 امتیاز

6- هیات وزنه برداری بوشهر با 27.99 امتیاز

7- پدافند هوایی با 23.52 امتیاز

