نقض آتش بس برای سومین روز پیاپی/هلاکت تروریستهای مصری و افغانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، ارتش سوریه اعلام کرد گروههای تروریستی مسلح همچنان به نقض آتش بس ادامه می دهند.



این گروهها برای سومین روز پیاپی، از پایبندی ارتش به توقف عملیات نظامی در دیرالزور سوء استفاده و آن را نقض کردند.



یک منبع سوری گفت واحدهایی از نیروهای مسلح سوریه با یک گروه تروریستی که آتش بس را در نزدیک میدان الحلبیه نقض کرده بود، درگیر شدند که طی آن یکی از سرکردگان شبکه القاعده ملقب به عمار نوار الهجر به همراه دو تروریست دیگر کشته شدند.



در حومه دمشق نیز گروههای تروریستی روز گذشته به نقض آتش بس در مناطق مختلفی ادامه دادند که نیروهای ارتش مجبور به واکنش شدند که طی آن شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند.



در حلب نیز اعضای یک گروه تروریستی برای حمله به یک ایست ارتش سوریه در خان العسل تلاش کردند که با واکنش نیروهای ارتش روبرو شدند که طی آن دو قناصه و شماری از تروریستها از جمله تروریست افغانی الاصل ملقب به ابوحمزه و تروریست مصری الاصل ملقب به ابوالبراء به هلاکت رسیدند.



یک منبع سوری نیز از خنثی شدن یک خودروی بمبگذاری شده در خان العسل در حومه حلب خبر داد و گفت نیروهای واحد مهندسی ارتش، مواد منفجره جاسازی شده به وزن هزار کیلوگرم در این خودرو را خنثی کردند.



در محله الزهراء حلب، اعضای یک گروه تروریستی پنج خمپاره شلیک کردند که خسارتهایی به منازل مردم وارد کرد.



خبر دیگر اینکه شبکه های الجزیره و العربیه از حامیان اصلی گروههای تروریستی مدعی سیطره گروه های موسوم به ارتش آزاد بر شمال شرق سوریه و مناطق مرزی شدند.