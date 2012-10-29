  1. ورزش
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۲۳

ونگر در خصوص دعوت ویلشر به تیم انگلستان به هاجسون هشدار داد

ونگر در خصوص دعوت ویلشر به تیم انگلستان به هاجسون هشدار داد

سرمربی تیم فوتبال آرسنال از سرمربی انگلستان خواست در بازی دوستانه با سوئد روی نام "جک ویلشر" قلم قرمز بکشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هافبک میانی تیم فوتبال آرسنال روز شنبه در دیدار با کویینز پارک رنجرز برای نخستین بار در 14 ماه گذشته در ترکیب اصلی توپچی ها قرار گرفت. وی که از ناحیه مچ پا صدمه دیده بود به دلیل آسیب دیگی موفق نشد تیم ملی انگلستان را در رقابت‌های یورو 2012 همراهی کند ضمن اینکه از همراهی تیم المپیک بریتانیا هم بازماند.

تیم فوتبال انگلستان در تاریخ 14 نوامبر (24 آبان) در دیداری دوستانه با سوئد دیدار خواهد داشت و سرمربی آرسنال خواسته که روی هاجسون بر روی نام ویلشر قلم قرمز بکشد.

"آرسن ونگر" گفت: این یک بازی دوستانه است و "روی هاجسون" نباید این بازیکن را به تیم ملی دعوت کند. او برگشته و خواهد توانست تیم ملی انگلیس را همراهی کند اما چرا در بازی دوستانه؟ من با "روی" صحبت خواهم کرد اما آنچه در حال حاضر اهمیت دارد این است که این بازیکن سلامتی خود را به طور کامل بازیابد.

کد مطلب 1731123

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