تخصیص 2 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال مددجویان کمیته امداد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید روز دوشنبه در حاشیه همایش اشتغال در جمع خبرنگاران گفت: اعتبارات کمیته امداد از دو محل تبصره 76 قانون بودجه و همچنین مصوبه شورای عالی اشتغال تامین می شود که براساس تبصره 76، هزار و 230 میلیارد تومان ابلاغ به استانها اختصاص پیدا کرده است. براساس مصوبه شورای عالی اشتغال هزار و 500 میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان اختصاص یافته است.
وی تاکید کرد: براساس پیش بینی های ما برای اشتغال نیاز به 4 هزار میلیارد تومان اعتبار داریم اما تاکنون 2 هزار میلیارد آن ابلاغ و مابقی اختصاص پیدا نکرده است.
امید تصریح کرد: در سال جاری قرار است 300 هزار فرصت شغلی در شهرها و 200 هزار فرصت شغلی در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت ایجاد شود.
به گفته وی، با تخصیص اولیه 500 میلیارد تومان فرصت های شغلی در روستاها و شهرها ایجاد خواهد شد، که البته در روستاها افرادی که تحت پوشش کمیته امداد نیستند نیز دارای شغل می شوند.
امید در مورد افزایش اعتبارات خوداشتغالی نیز گفت: براساس مصوبه شورای عالی اشتغال و تایید معاون اول رئیس جمهور قرار است اعتبارات خوداشتغالی از 10 به 15 میلیون تومان افزایش پیدا کند که البته هنوز این امر از سوی بانک مرکزی رخ نداده است.
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