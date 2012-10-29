تاکید بر استفاده از بخش خصوصی/ منتظر بودجه دولتی نباشید

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه تقاطع غیر همسطح جانبازان کرج، اظهار داشت: بودجه سال 91 ایران حدود 43 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که تامین 15 هزار میلیارد تومان آن دور از انتظار به نظر می رسد.



وی گفت: شرایط فعلی کشور مانند سال های گذشته نیست که بتوانیم بودجه های مختلف را در اختیار استان ها بگذاریم.



طرح آمایش سرزمین بسیار ضروری است

لاریجانی تصریح کرد: طرح آمایش سرزمین بسیار ضروری است که در برنامه پنجم طرح هایی برای آن اندیشده ایم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به استعدادهای استان البرز در زمینه های مختلف، اضافه کرد: یکی از وظایف حکومت و حکمرانان فراهم کردن بسترهای شکوفایی این استعداد هاست.



وی افزود: رشد این استان از قبل صورت نگرفته است و هم اکنون با پیچیدگی هایی مواجه است.



رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شهرداری و شورای شهر کرج فعال است، اضافه کرد: از شهرداری کرج تشکر می کنم که دغدغه حل مشکلات مردم را دارند.



وی با بیان اینکه نمایندگان مردم کرج در مجلس پر تحرک هستند، اضافه کرد: برای قطار شهری کرج سال گذشته دو میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته ایم.



رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت اوراق مشارکت نیز استفاده کنیم، افزود: سال آینده پر مشکل است باید روش هایی را پیدا کنیم که پروژه ها را به پیش ببریم.



لاریجانی گفت: اگر منتظر هستید که بودجه دولتی برسد تا کارها را پیش ببرید مطمئمن باشید نمی شود.



در پروژه های کرج از بخش خصوصی کمک بگیرید

وی با تاکید بر اینکه باید ایجاد انگیزه کنیم، اضافه کرد: در پروژه های شهر کرج از بخش خصوصی استفاده کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح هایی مانند پتروشیمی، نیروگاه و بزرگراه ها را داشته ایم که به وسیله بخش خصوصی انجام شده است و هم اکنون هم سرپا است.



کشورهای غربی پروژه های خود را توسط بخش خصوصی انجام می دهند



لاریجانی افزود: در کشورهای غربی بسیاری از پروژه ها بوسیله بخش خصوصی انجام می شود شاید بگویید که ایران بخش خصوصی توانمندی ندارد ولی با همین روش ها می توان آنها را توانمند کرد.



وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر این امر تاکید دارند که رونق تولید و توانمند کردن بخش خصوصی نیز مد نظر باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر در نظر گرفتن دور نما در کشور گفت: در بودجه سال 91 برای پروژه های ملی اعتبار در نظر گرفته ایم ولی بعید می دانیم که بتوانیم از آن استفاده کنیم.



لاریجانی تاکید کرد: باید تلاش و کوشش کنید که گره های کور ترافیکی این شهر برطرف شود و انشا الله ما هم کمک خواهیم کرد.

