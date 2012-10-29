اسماعیل احمدی در حاشیه برگزاری این انتخابات به خبرنگار مهر گفت: انتخابات رایانه ای شورای دانش آموزی برای نخستین بار در دو آموزشگاه از مجتمع شهید مفتح زبار برگزار شد.

وی اظهار داشت: همکاران در مجتمع شهید مفتح به دنبال طراحی سیستمی جامع برای برگزاری انتخابات رایانه ای برای تمامی مدارس و اجرای آن هستند.

رئیس اداره آموزش و پرورش عسلویه اذعان داشت: در کمتر جایی از سطح استان و حتی کشور این انتخابات بدین شکل برگزار می شود و مجموعه آموزش و پرورش بخش ویژه عسلویه از اینکه یکی از جلوداران و آغازکنندگان این طرح است، به همکاران و دانش‌آموزان خود که مبتکر این کار بودند می‌بالد که یک بار دیگر می‌تواند حداقل برای استان و کشور الگو باشد.

احمدی خاطرنشان کرد: این طرح به ابتکار مدیر مجتمع شهید مفتح و مجتبی تاجیک معاون پرورشی، طراحی و به اجرا گذاشته شد و دانش آموزان به صورت سیستمی منتخبان خود را برگزیدند، ضمن اینکه ناظر منتخب استان نیز از انتخابات مجتمع مذکور بازدید کرد.

وی در پایان بیان داشت: قصد ارائه این طرح را به عنوان یک طرح پیشنهادی به اداره کل آموزش و پرورش استان و وزارتخانه آموزش و پرورش داریم تا انشاءالله با تایید آن در سطح کشور نیز به اجرا در بیاید.