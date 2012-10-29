تلاش فراکسیونی برای لغو سئوال از رئیس جمهور نتیجه دیدار با احمدی نژاد بود

حجت الاسلام رضا آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار هفته گذشته ریاست و هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان با رئیس جمهور اظهار داشت: پس از جلسه مشترک با رئیس جمهور شورای مرکزی تصمیم گرفت رایزنی با امضا کنندگان طرح سئوال از رئیس جمهور را در دستور کار قرار دهد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اعلام خبر جلسه مشترک اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان با رئیس جمهور در هفته آینده ادامه داد: در این جلسه مشکلات اقتصادی کشور بررسی خواهد شد ، در خصوص لزوم تعامل میان قوا با رئیس جمهور مذاکره خواهیم کرد و رایزنی ها در این خصوص با روئسای قوای مجریه و مقننه تداوم خواهد داشت.

آشتیانی ادامه داد: آقای حداد عادل ریاست فراکسیون نیز هفته گذشته با امضا کنندگان طرح سئوال گفتگو کرد و تعدادی از امضا ها را پس گرفت در صورتی که امضا های طرح سئوال از رئیس جمهور به کمتر از 70 امضا کاهش یابد، طرح سئوال از رئیس جمهور هفته آینده در صحن علنی مجلس اعلام وصول نخواهد شد و نیازی به حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس نیست.

به گفته وی در این جلسه برخورد رئیس جمهور با نمایندگان محبت آمیز بوده و بر لزوم تعامل قوا و عدم انتشار مذاکرات جلسات مشترک در رسانه ها تاکید شده است.

به گزارش مهر، احمد سالک دیگر عضو هیئت رئیسه فراکسیون نیز درباره این دیدار به خبرنگار مهر گفته است: غلامعلی حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان، علی اصغر زارعی، اینجانب و دو تن دیگر از اعضای هیئت رئیسه این فراکسیون با رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری دیدار کردیم.

حسین علی حاجی دلیگانی عضو دیگر شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس که دراین جلسه حضور داشت نیز به مهر گفت: در این جلسه احمدی نژاد اعلام کرد که سئوال از رئیس جمهور را فرصتی برای بیان حرف های نگفته می داند.

بر اساس این گزارش پیش از برگزاری این جلسه مشترک نیز فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای مرکزی خود با طرح سئوال از رئیس جمهور در صحن علنی مجلس مخالفت کرده بود و از رایزنی با فراکسیون رهروان در این راستا خبر داده بود.

هفته گذشته نیز فروزنده معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرد که 40 نفر از امضا کنندگان طرح سئوال از رئیس جمهور انصراف داده اند و این طرح باید از دستور کار مجلس خارج شود اما امروز علی مطهری طراح سئوال از رئیس جمهور اعلام کرد، این طرح با 83 امضا به هیئت رئیسه ارائه شده است.

