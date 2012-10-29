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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

متکی عنوان کرد:

اجرای مبارزه بیولوژیک با آفات در 32 هزار هکتار از مزارع گلستان

اجرای مبارزه بیولوژیک با آفات در 32 هزار هکتار از مزارع گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان از اجرای مبارزه بیولوژیک با آفات در سطح 32 هزار هکتار از مزارع شهرستان خبر داد.

اسماعیل متکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 21 پیمانکار امسال 136 کیلوگرم زنبور تریکوگراما و 28 میلیون عد زنبور براگون تامین کردند که 35 درصد مبلغ را کشاورزان تامین می کنند.

وی اظهار داشت: امسال سطح مبارزه بیولوژیک چهار هزار هکتار بیشتر از سال گذشته است که 880 میلیون تومان معادل 65 درصد را دولت بصورت یارانه به پیمانکاران پرداخت می کند.

وی عنوان کرد: علاقمندان برای تولید زنبور تریکوگراما و براکون می تواند با داشتن مدرک لازم به جهاد کشاورزی مراجعه کنند تا از تسهیلات ارزان قیمت بهره مند شوند.

گلستان 650 هزار هکتار مزارع کشاورزی دارد.

کد مطلب 1731144

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