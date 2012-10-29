همایش کتاب با هدف افزایش دانش فنی مطالعه در طرقبه شاندیز برگزار شد

رحیمه حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این همایش با بهره بردن از اساتید استانی مهارت های مطالعه و کتابخوانی در راستای افزایش دانش فنی مطالعه به دانش اموزان آموزش داده شد.
وی ادامه داد: ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی بایستی در دستور کار همه سازمانها و ادارات قرار گیرد و از تمامی کارکنان ادارات و نهادهای شهرستان میخواهیم تا به عضویت کتابخانه دو شهر طرقبه و شاندیز در آیند.
حسن پور ضمن تقدیر از همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری طرقبه و معلمان زحمتکش شهرستان برای برگزاری این مراسم باشکوه تصریح کرد: در زمینه ترویج و نهادینهسازی فرهنگ کتاب و کتابخوانی نباید از هیچ کوششی دریغ کرد و برای تبیین این فرهنگ ارزشی در جامعه باید تلاشی مضاعف و جهادگونه انجام شود.
مسئول کتابخانه عمومی طرقبه شاندیز، عضویت رایگان شرکت کنندگان در کتابخانههای عمومی و استفاده از کارگاه آموزشی را از دیگر برنامههای هفته کتاب امسال دانست و تصریح کرد: از اهداف این همایش شناسایی استعداد های برتر و زمینه سازی برای تشکیل باشگاه مطالعه و کتابخوانی بوده است.
شایان ذکر است به همه شرکت کنندگان پک آموزشی رایگان برای شرکت در مسابقه شامل یک جلد کتاب و یک حلقه سی دی آموزشی مهارتهای مطالعه اهداء شد و برگزیدگان در مراسم اختتامیه که در هجدهم آذرماه سال جاری برگزار خواهد شد تقدیر می شوند.
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