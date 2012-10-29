تصاویر آخرین شاهکار استیوجابز/ تکمیل یک قایق 80 متری

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت اپل پیش از آنکه این کشتی به مراحل پایانی ساخت خود برسد دارفانی را وداع گفت اما کشتی 80 متری استیوجابز که نام " ونوس " برای آن انتخاب شده توسط یک شرکت کشتی سازی هلندی تکمیل شد.

این کشتی چشمگیر از آلومینیوم سبک ساخته شده و جابز از مهندسان ارشد اپل برای طراحی شیشه ای استفاده کرده که این امکان را فراهم کرده با ارتفاع سه متری در بدنه کشتی نصب شوند.

قایل مجلل استیوجابز با طول 80 متر دارای ویژگیهای فناورانه و بدنه آلومینیومی است

در داخل این قایق هفت رایانه مکینتاش 27 اینچی به کار گرفته شده است

هزینه ساخت این ابرقایق نامشخص است اگرچه استیوجابز در اواخر عمر خود به شدت به تکمیل آن علاقه نشان می داد.

جابز به والتر ایزکسون شرح حال نویس خود گفته بود می دانم که این مسئله غیر ممکن است من خواهم مرد و کار ساخت این قایق به نیمه می رسد. اما کار روی آن باید ادامه پیدا کند.

متأسفانه استیوجابز در اکتبر 2011 براساس سرطان لوزالمعده درگذشت و هرگز تکمیل این پروژه را مشاهده نکرد.

طراحی این قایق ساده و زیبا است و در طراحی آن از مهندسان اپل بهره گرفته شده است

یکی از وبلاگهای فناوری در هلند گزارش داده است که خانواده استیوجابز برای رونمایی از این قایق در هلند حضور خواهند یافت.

اخیرا یک دستگاه آی پاد شافل از طرف خانواده جابز به تک تک افرادی که در ساخت این قایق سهیم بودند هدیه شده است و هرکدام از آنها یک یادداشت به پاسخ کارسخت روی این کشتی دریافت کرده اند.

جابز در ساخت این کشتی از فیلیپ استراک طراح مشهور برای طراحی داخل این ابرقایق بهره گرفته است.

هنوز مشخص نیست که نخستین سفر دریایی ابرکشتی ونوس در چه تاریخی خواهد بود.