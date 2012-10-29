نیروی انسانی بزرگ ترین سرمایه دفاعی کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حفیظی ظهر دوشنبه در رزمایش سراسری پدافند غیرعامل استان کردستان اظهار داشت: در صورت گذراندن دوره های آموزش پدافند غیرعامل سرمایه های بزرگ هر کشور در مقابله با تهدیدات و تهاجمات حفظ می شود و امکان آسیب پذیری آنها کاهش پیدا می کند.

وی افزود: محافظت از انسان های در مقابل تهدیدات طبیعی از جمله تصادفات جاده ای، سیل، زلزله، جنگ های ناخواسته ایجاد شده و دیگر هجمه های فرهنگی دشمنان لازم و ضروری است.

مسئول پدافند غیرعامل کردستان عنوان کرد: فراگرفتن پدافند غیرعامل چگونگی حفظ نیروی انسانی را فراهم و کسانی که آموزش های پدافند غیرعامل را فراگرفته باشند بهترین سرمایه های مملکت هستند.

حفیظی با بیان اینکه فراگرفتن پدافند غیرعامل با استفاده از امکانات محدود امکان محافظت از سرمایه ها را ایجاد و خطرات را کاهش می دهد، یادآور شد: در مواقع بحران های موشکی و بمب ها ساده ترین راه نجات رفتن به پناهگاه ها است که در صورت آگاه بودن زا این موضوع افراد می توانند بهترین شرایط برای امنیت بیشتر را فراهم کنند.

وی اظهار داشت: ایمن سازی شرایط بحرانی نیاز به ایجاد فرهنگ لازم و نهادینه کردن آن دارد که در دارا بودن حس خونسردی در بحث مدیریت بحران ها اثرگذار و نتایج ارزنده ای به همراه دارد.