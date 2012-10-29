خسارت خشکسالی کشاورزان دهلرانی پرداخت نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رضایی نماینده صنف کشاورزی شهرستان دهلران در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلات کشاورزان دهلران بسیار زیاد است.

وی افزود: در حال حاضرمشکل اورژانسی که کشاورزان دهلران دارند عدم پرداخت خسارت بیمه کشاورزان از سوی صندوق بیمه کشاورزی است.

رضایی اظهار داشت: کشاورزان اول فصل کاشت سال گذشته محصولات کشاورزی خود (گندم) را از طریق صندوق بیمه کشاورزی بیمه کردند.

وی گفت: خسارت ناشی از خشکسالی در این شهرستان بسیار بالا بوده و به جرات می توان گفت در 50 سال گذشته چنین خشکسالی اتفاق نیفتاده است و کشاورزان چنین خسارتی ندیده اند.

نماینده صنف کشاورزان دهلران افزود: بیشترین خسارت خشکسالی به زمین های وارد شده که از آب کانال، آبیاری می شدند و این کانالها از آب سد آبگیری می شوند و به خاطر عدم بارندگی آب پشت سدها وجود نداشت که کشاورزان بتوانند از آن برای آبیاری محصول خود استفاده کنند و همین باعث شد خسارت فراوانی به کشاورزان وارد شود.

وی گفت: باتوجه به اینکه محصولات زراعی کشاورزان بیمه بود، برای پیگیری خسارت به صندوق بیمه کشاورزی مراجعه کردیم و مسئولین بیمه به ما اعلام کردند که باید عملیات کشاورزی را ادامه بدهیم که ما هم تا اردیبهشت ماه سال جاری اقدام به نگهداری آنها کردیم که نتیجه حاصل نشد و کشاورزان هیچ گونه برداشتی نداشتند.

وی اظهار داشت: به خاطر عدم برداشت محصول به صندوق بیمه کشاورزی نامه ای ارسال کردیم ولی متاسفانه بیمه ای که باید در خرداد ماه سال جاری خسارت ناشی از خشکسالی را به کشاورزان پرداخت می کرد تا به امروز هیچ گونه اقدامی در این خصو ص نکرده است.

رضایی عنوان کرد: کشاورزان این منطقه نزدیک به هزار هکتار زمین خود را بیمه کرده اند و برای بیمه هر هکتار شش هزار و 500 تومان در سال گذشته پرداخت کرده اند و بیمه متعهد شده در صورت خسارت به هر هکتار، 500 هزار توان خسارت پرداخت کند.

نماینده صنف کشاورزان شهرستان دهلران گفت: بیمه برای ما دو گزینه معین کرده بود یکی عملیات کشت و دیگری برداشت که کشاورزان به صورت کامل عملیات کشت را انجام داده اند ولی متاسفانه برداشتی وجود نداشته است.

وی گفت: متاسفانه مسئولان صندوق بیمه عنوان کرده اند، خشکسالی وجود نداشته است این در صورتی است که همه ما خشکسالی را لمس کردیم و تاکنون صندوق بیمه کشاورزی ریالی به کشاورزان که محصول خود را بیمه کرده اند پرداخت نکرده است.

رضایی افزود: مسئولین شهرستان برای حل مشکل کشاورزان بسیار تلاش کردند ولی متاسفانه بیمه فعلا هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نداده است.

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