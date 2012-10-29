  1. ورزش
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۰۵

قنبرزاده پس از ترک مجمع؛

برگزاری مجمع تخلف است/ می گویند مشکل را بعدا حل می کنیم

برگزاری مجمع تخلف است/ می گویند مشکل را بعدا حل می کنیم

مدیرعامل باشگاه نفت تهران به عنوان سومین مدیرعامل که مجمع عمومی فدراسیون فوتبال را ترک کرد،گفت: برگزاری این مجمع تخلف است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قنبرزاده مدیرعامل باشگاه نفت تهران پس از محمد رویانیان وعلی فتح الله زاده مجمع عمومی فدراسیون فوتبال را به نشانه اعتراض ترک کرد. وی در خصوص دلیل این اقدامش گفت: علی کفاشیان در نشست امروز نامه ای را از طرف سازمان بازرسی قرائت کرد مبنی بر اینکه افراد بازنشسته نمی توانند در فدراسیون فعالیت کنند.

قنبرزاده ادامه داد: 80 درصد افراد حاضر در مجمع مسئولیت دولتی داشته و کارکنان دولت هستند و به همین خاطر چون از طرف سازمان بازرسی این مسئله مطرح شده، یک تخلف آشکار رخ داده است.

وی خاطرنشان کرد: ما به آقای سجادی این موضوع را اعلام کردیم که این یک تخلف است اما روند جلسه به نحوی است که اصرار برای رای گرفتن دارد و می گویند این مشکل را بعدا حل می کنیم.

مدیرعامل باشگاه نفت تهران همچنین گفت: من احساس می کنم تخلف در این مجمع صورت گرفته به همین خاطر به نشانه اعتراض از جلسه بیرون آمدم.

کد مطلب 1731155

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