کشف 600 کیلوگرم موادمخدر در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمداسماعیل مصری گفت: در راستای مبارزه با قاچاقچیان عمده مواد مخدرو سوداگران مرگ و جلوگیری ازترانزیت و توزیع محموله های موادمخدرماموران انتظامی فارس طی هفته گذشته موفق شدند با انجام اقدامات اطلاعاتی، سه باند تهیه وتوزیع موادمخدر را شناسایی و منهدم کنند.

وی اظهار کرد: با انهدام این سه باند 20 نفر قاچاقچی و توزیع کننده حرفه ای دستگیر و از آنان 635 کیلو و 580 گرم موادمخدر شامل 598 کیلو و 120 گرم تریاک و 37 کیلو و 460 گرم حشیش کشف و در این رابطه تعداد 8 دستگاه خودرو متعلق به قاچاقچیان نیز توقیف شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی فارس اضافه کرد: با اجرای طرح های کنترل محورهای مواصلاتی استان، انجام اقدامات اطلاعاتی و بکارگیری تیم های عملیاتی ویژه در شهرستان شیراز، جهرم و فسا این مواد کشف شده است.

سرهنگ مصری در پایان به قاچاقچیان، حمل کنندگان و توزیع کنندگان موادمخدر هشدار داد: هرچه سریعتر دست از اعمال پلید خود برداشته و به آغوش جامعه بازگردند در غیر این صورت توسط پلیس دستگیر و به مقام قضایی معرفی تا به اشد مجازات محکوم شوند.

هشدارها و پیامهای معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس در راستای گسترش بانکداری الکترونیک و استفاده از خدمات اینترنتی بانکها و افزایش استفاده از کارت های اعتباری هشدار داد.

رعایت نکات ایمنی و امنیتی زیر در بحث حسابهای بانکی و کارت های اعتباری لازم و ضروری است:

1_ شهروندان در حفظ و نگهداری کارت های بانکی و اعتباری دقت لازم را به عمل آورند.

2- از نوشتن رمز عبور در کنار کارت خودداری کرده و کارت و رمز عبور خود را جهت دریافت وجه در اختیار افراد ناشناس قرار ندهید.

3- هنگام برداشت وجه از عابربانک ها مراقب باشید افراد سودجو رمز عبور کارت عابر بانک شما را مشاهده نکنند و موجودی حساب های بانکی مخصوصاً حساب های عابر بانک را در فاصله های زمانی مناسب چک کنید.

4- در صورت نیاز کسب اطلاع یا بروز اشکال در عملیات بانکی از توسل به افراد ناشناس و غیر مطمئن خودداری کنید.

5- برگ رسیدی که از دستگاه خودپرداز دریافت می کنید در محل رها نکرده، در صورت نیاز آن را معدوم کنید.

6- از کارت های بانکی خود کاملا حفاظت کرده و اگر آن را لازم ندارید حتما با اطلاع بانک آن را باطل کرده و رمز عبور آن را به هیچ وجه فاش نکنید.

7- از ارائه اطلاعات مالی و بانکی خود از قبیل شماره حساب، شماره کارت های اعتباری و اعلام رمز آنها و ... به سایت های متفرقه و مشکوک خودداری کنید و از عملکرد اینترنتی و قانونی بانک ها و سایر مراکز دولتی و رسمی اطمینان حاصل کنید.

8- قبل از اطمینان از اتمام پردازش و خاتمه عملیات بانکی به هیچ وجه محل را ترک نکنید.

9- در هنگام استفاده از امکانات اینترنتی بانک ها و موسسات مالی یا خریدهای اینترنتی از ذخیره کردن نام کاربری و رمز عبور خود در رایانه خودداری کنید.

10- حتی الامکان از مکان های عمومی ارائه دهنده خدمات اینترنتی مثل کافی نت ها، مراکز اینترنت و محل های نامطمئن برای استفاده از خدمات بانکی اینترنتی استفاده نکنید و از کمک گرفتن از اشخاص و افراد دیگر در انجام عملیات بانکی اینترنتی خودداری نمایند.

11- در صورت استفاده از مراکز فوق حتی الامکان از صفحه کلید مجازی رایانه استفاده نکنید.

12- در هنگام استفاده از امکانات اینترنتی بانکها و موسسات مالی یا خریدهای اینترنتی از ذخیره کردن نام کاربری و رمز عبور خود در رایانه خودداری کنید.

13- با توجه به اینکه کلاهبرداران اینترنتی جهت به دست آوردن اطلاعات حساب های بانکی افراد در سایت های اینترنتی بانک ها اقدام به ایجاد و راه اندازی سایت های مشابه سایت های بانکی می کنند در صورت اتصال به این سایت ها از اصلی بودن آن مطمئن شوید.