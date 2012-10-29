شناسایی و تحلیل ترفندهای تبلیغی علیه اسلام از وظایف سازمان تبلیغات است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا هدایی در مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهاباد اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهادی عمومی و غیردولتی، وظیفه سیاستگذاری، هدایت، سازماندهی، پشتیبانی و نظارت بر تبلیغات دینی - مردمی، زمینه‌ سازی برای یافتن نیروهای مومن و پیدایش تشکل‌های انجمن‌های اسلامی و جمعیتهای مشابه و نظارت بر فعالیت آنها را بر عهده دارد.

وی، تلاش در راستای احیا و اشاعه معارف، فرهنگ و تاریخ تشیع از همه راه ‌های ممکن، تحقیق و بررسی در مورد تبلیغات سو و تهاجم فرهنگی دشمنان و شناسایی و تحلیل ترفندهای تبلیغی علیه انقلاب اسلامی، برنامه‌ ریزی، زمینه‌سازی و انجام اقدامات لازم برای هرچه فعال‌تر شدن افراد تاثیرگذار را از دیگر وظایف سازمان تبلیغات برشمرد.

هدایی افزود: سازماندهی و اعزام مبلغ نیز از وظایف سازمان تبلیغات است که امیدواریم شاهد اجرای شایسته این وظایف در سطح شهرستان بهاباد باشیم.

وی با اشاره به ناتوی فرهنگی دشمنان بیان داشت: باید مقابل جنگ روانی و تبلیغاتی که دشمنان علیه کشور و دین ما در جهان به راه انداخته ‌اند، پدافند مناسبی را به کار بگیریم که این کار یکی از وظایف اصلی سازمان تبلیغات اسلامی است.

در این مراسم از تلاشهای حجت الاسلام حسین حاتمی تجلیل و حجت الاسلام مجید نیکجو به عنوان رئیس تبلیغات اسلامی بهاباد معرفی شد.