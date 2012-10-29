مرغ زنده فروشیهای شهرستان کهگیلویه بهداشتی نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله کرمی افزود: مراکز فروش مرغ زنده به دلیل تهدید کردن سلامت جامعه باید از اطراف شهر جمع‌آوری شوند.

وی بیان داشت: نکات بهداشی از سوی فروشندگان مرغ زنده رعایت نشده و این مکانها سلامت عمومی جامعه را تهدید می کند.

کرمی با بیان اینکه با نظارت و کنترل بر این مکان ها باید از توزیع مرغ زنده جلوگیری شود، عنوان کرد: کنترل و نظارت برعرضه بهداشتی دام و طیور یکی از وظایف مهم دامپزشکی است.

وی افزود: با وجود تشکیل جلسات متعدد در مورد ساماندهی مرغ فرشی های زنده، هنوز هیچ اقدامی در این راستا انجام نشده است.

سرپرست شبکه بهداشت ودرمان کهگیلویه تصریح کرد: مردم باید به سلامت و بهداشت این اماکن توجه کنند و به جای مرغ زنده از مرغ کشتار روز استفاده کنند.

ممنوعیت استفاده از وسایل اصلاح عمومی در آرایشگاههای کهگیلویه

رئیس مرکز بهداشت شهرستان کهگیلویه از موظف نمودن آرایشگاه ها به استفاده از وسایل شخصی و ممنوع بودن استفاده از وسایل اصلاح عمومی خبر داد.

نصرالله کرمی گفت: با توجه به بیماری های خطرناک و مسری هپاتیت و ایدز و هم چنین اهمیت استفاده از وسایل شخصی در آرایشگاه ها، لزوم اجرای این قانون ضروری است.

وی بیان داشت: بیماری های قارچی و شوره سر نیز عوارض دیگر استفاده مشترک از وسایل اصلاح عمومی در آرایشگاه ها است.

کرمی با بیان اینکه در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام می شود، اظهار داشت: این قانون از ابتدای هفته جاری در تمام آرایشگاه های شهر دهدشت لازم الاجرا است.

دانه روغنی کلزا در 200 هکتار از زمین های زراعی باشت کشت می شود

سرپرست جهاد کشاورزی باشت گفت: در پاییز امسال با توجه به پیش بینی کارشناسان ترویج و آموزش کشاورزی شهرستان دانه روغنی کلزا در 200 هکتار از زمین های زراعی این شهرستان کشت می شود.

علی انصاری افزود: در فصل پاییز امسال هشت هزار هکتار گندم دیم، سه هزار و 200 هکتار گندم آبی و چهار هزار و 500 هکتار نیز محصول جو به صورت دیم کشت خواهد شد.

وی بیان داشت: در مجموع 16 هزار هکتار از زمین های کشاورزی این شهرستان به زیر کشت پاییزه می رود.

انصاری با اشاره به مشکلات بخش کشاورزی این شهرستان افزود: کمبود آب از مشکلات مهم بخش کشاورزی شهرستان باشت است.

وی با بیان اینکه روش های استفاده بهینه از آب و اجرای سیستم های نوین آبیاری در کشاورزی برای این شهرستان ضرورت دارد، یادآور شد: شهرستان باشت 22 هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی دارد و یکی از قطب های کشاورزی استان محسوب می شود.