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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۲۱

حسینی:

دوران دفاع مقدس برهه افتخارآفرین کشور ایران است

دوران دفاع مقدس برهه افتخارآفرین کشور ایران است

تبریز - خبرگزاری مهر: وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی گفت: دوران دفاع مقدس برهه افتخارآفرین ایران است، تمام ارزش های اسلامی را به خوبی می توان در این فرهنگ مشاهده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی امروز در آیین افتتاحیه کنگره شعر دفاع مقدس در تبریز اظهار داشت: ذکر صبر و استواری و استقامت مردم مسلمان ایران در طول شعرهای این دوران یافت می شود و این گونه شعرها از جمله عوامل تاثیر گذار در روحیه رزمندگان 8 سال دفاع مقدس بود.

وی ادامه داد: ما در کشوری زندگی می کنیم که تاریخ آن با حماسه گره خورده و روحیه پهلوانی و بالا بودن انگیزه جنگ آوری به خوبی در آن مشاهده می شود ، به همین دلیل سرودن این گونه شعرهای حماسی می تواند موثر واقع شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه استفاده از الفاظ مردم پسند و سادگی این گونه شعرها را یاد آور شد و گفت: اقتدار و سادگی این گونه شعرها همواره سبب محبوبیت آنها بین مردم شده و موجب بالا رفتن فرهنگ شهادت و ایثار در بین مردم شده است.

وی ادامه داد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و فرهنگ دفاع مقدس وظیفه تمام مسئولان و همچنین ملت شهید پرور ایران است.

حسینی افزود: خوشبختانه امروزه شاهد ترویج فرهنگ اسلام و به خصوص فرهنگ دفاع مقدس در تمام کشورهای جهان می باشیم که این امر نتیجه اشاعه درست فرهنگ دفاع مقدس و مدیریت صحیح در این امر است.

کد مطلب 1731174

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