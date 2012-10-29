دوران دفاع مقدس برهه افتخارآفرین کشور ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی امروز در آیین افتتاحیه کنگره شعر دفاع مقدس در تبریز اظهار داشت: ذکر صبر و استواری و استقامت مردم مسلمان ایران در طول شعرهای این دوران یافت می شود و این گونه شعرها از جمله عوامل تاثیر گذار در روحیه رزمندگان 8 سال دفاع مقدس بود.

وی ادامه داد: ما در کشوری زندگی می کنیم که تاریخ آن با حماسه گره خورده و روحیه پهلوانی و بالا بودن انگیزه جنگ آوری به خوبی در آن مشاهده می شود ، به همین دلیل سرودن این گونه شعرهای حماسی می تواند موثر واقع شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه استفاده از الفاظ مردم پسند و سادگی این گونه شعرها را یاد آور شد و گفت: اقتدار و سادگی این گونه شعرها همواره سبب محبوبیت آنها بین مردم شده و موجب بالا رفتن فرهنگ شهادت و ایثار در بین مردم شده است.

وی ادامه داد: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و فرهنگ دفاع مقدس وظیفه تمام مسئولان و همچنین ملت شهید پرور ایران است.

حسینی افزود: خوشبختانه امروزه شاهد ترویج فرهنگ اسلام و به خصوص فرهنگ دفاع مقدس در تمام کشورهای جهان می باشیم که این امر نتیجه اشاعه درست فرهنگ دفاع مقدس و مدیریت صحیح در این امر است.