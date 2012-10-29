یادواره 91 شهید دانش آموز شهرستان بجنورد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام ابوالقاسم یعقوبی، صبح دوشنبه هشتم آبانماه در یادواره 91 شهید دانش آموز شهرستان بجنورد که در محل سالن فرهنگی، هنری شهید با هنر بجنورد برگزار شد، گفت: حضور در یادواره شهدا، فرصت بسیار مغتنمی است که بار دیگر آینده خود را با راه، آرمان‌ها و اهداف شهدا پیوند زنیم.

وی با بیان اینکه در شرایط امروز دشمن با شکل‌های گوناگون به میدان مقابله با جوانان آمده است، افزود: باید با بصیرت، دشمن و اهداف او را به خوبی بشناسیم و در برابر هجمه های او مقاومت و دفاع کنیم.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به اینکه دشمنان نظام اسلامی جنگ بزرگ و گسترده‌ای را علیه ارزش‌های ما در دنیا طراحی کرده اند، اظهارداشت: اگر شما جوانان به عنوان افسران جنگ نرم از این موضوع غافل باشید، دشمن همه ارزش‌های ما را از بین خواهد برد.

وی تأکید کرد: باید با هوشیاری و بصیرت تمام، خود را در جبهه حق تقویت کنیم و قدرت و آگاهی سیاسی خود را برای مقابله با دشمن افزایش دهیم.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه این جمله مقام رهبر انقلاب مبنی بر" تحصیل، تهذیب، ورزش" باید به عنوان یکی از اصول زندگی همه ما به ویژه شما جوانان قرارگیرد،افزود: نشاط جسمی، روحی، فکری و علمی باید در کنار هم باشند، چرا که تحصیل بی تهذیب و بدون نشاط جسمی خطرآفرین است.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر ایجاد اقتصاد مقاومتی در شرایط امروز، افزود: اقتصاد مقاومتی تنها از راه تولید ملی تحقق خواهد یافت.

وی تصریح کرد: تولید ملی تنها کالاهای مادی نیست بلکه تولید ملی در تمامی ابعاد به ویژه حوزه علمی نیز ایجاد می‌شود که در این راستا شما دانش آموزان باید خود را به سلاح تقوا و علم مجهز کنید.

محمد وحیدی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی نیز در ابتدای این جلسه داشتن معرفت، شناخت و تلاش برای رسیدن به یک هدف بزرگ در زندگی را از مهم‌ترین وظایف جوانان دانست و افزود: این مهم را باید از راه کسب علم و دانش بدست آوریم.

مراسم یادواره 91 شهید دانش آموز بجنورد با بیان خاطره و نوحه سرایی پایان یافت.