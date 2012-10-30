40 مبلغ اعزامی به مدارس سمنان آموزش تخصصی می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا صبح سه شنبه در جلسه هم اندیشی برنامه ریزی برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت تربیت مبلغ نماز که در ستاد اقامه نماز سمنان برگزار شد با اشاره به تاثیر فرهنگی و تربیتی حضور مبلغان دینی در مدارس افزود: توجه به ضرورت حضور مبلغان و اهمیت مساله نماز در مدارس، باعث رشد دینی، فرهنگی و تربیتی دانش آموزان می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای جذب دانش آموزان به نماز باید با بیان ارزش های والای دین مقدس اسلام، مقدمات حضور آنان را در صفوف نماز جماعت فراهم کنیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان تصریح کرد: اگر چنین فضایی در مدارس حاکم باشد روحیه معنوی دانش آموزان افزایش می یابد و با اشتیاق در نماز جماعت مدارس شرکت خواهند کرد.

تقوی نیا با تاکید بر ضرورت حضور مبلغان دینی در مدارس به تاثیر فرهنگی و تربیتی آن اشاره کرد و اظهار داشت: توجه به ضرورت حضور مبلغان و اهمیت مساله نماز در مدارس، باعث رشد دینی، فرهنگی و تربیتی دانش آموزان می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سمنان با مثبت ارزیابی کردن برگزاری دوره های آموزشی طلاب و مدرسان دروس دینی و معلمان پرورشی یادآور شد: برگزاری این دوره ها در ارتقای سطح علمی، ایجاد انگیزه در میان طلاب و مدرسان دروس دینی و معلمان پرورشی برای ترویج فرهنگ نماز، آشنایی فراگیران با شیوه های دعوت به نماز، آشنایی با شبهات و سوالات مربوط به نماز جهت پاسخگویی به دانش آموزان موثر خواهد بود.

تقوی نیا در خاتمه با اشاره به اینکه ستاد اقامه نماز استان سمنان با همکاری اداره تبلیغات اسلامی در سه ماهه پایانی سال جاری اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مبلغانی که در مدارس حضور دارند خواهد کرد، افزود: در این دوره آموزشی 40 نفر از طلاب علاقه مند حضور خواهند داشت.