بیمارستان تخصصی زنان در کرمان احداث می شود

عبدالرضا صباحی در گفتگو با مهر اظهارداشت: با سفر وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به کرمان تصمیمات قابل توجهی در راستای ارتقای سطح سلامت در استان کرمان گرفته شد.

وی از افتتاح چندین طرح بهداشتی و تجهیز بخشهای بیمارستانی در سیرجان خبر داد و گفت: در شهربابک نیز 15 میلیارد ریال در راستای تکمیل بیمارستان ولیعصر اختصاص یافت.

صباحی افزود: قرار بود بیمارستانی دیگر در شهربابک احداث شود اما طبق بررسیها قرار شد بیمارستان فعلی گسترش یابد.

وی همچنین به ساخت بیمارستان تخصصی 100 تختخوابی زنان در کرمان اشاره کرد و گفت: این مرکز درمانی نیز در جوار یکی از بیمارستانهای بزرگ کرمان احداث می شود.

وی در خصوص طرح پزشک خانواده در کرمان گفت: در صورت اختصاص بودجه لازم این طرح در ماههای پایانی سال در استان کرمان اجرایی می شود.