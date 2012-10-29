  1. استانها
  2. کرمان
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۳۱

صباحی:

بیمارستان تخصصی زنان در کرمان احداث می شود

بیمارستان تخصصی زنان در کرمان احداث می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان از احداث بیمارستان تخصصی زنان در کرمان در آینده نزدیک خبر داد.

عبدالرضا صباحی در گفتگو با مهر اظهارداشت: با سفر وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به کرمان تصمیمات قابل توجهی در راستای ارتقای سطح سلامت در استان کرمان گرفته شد.

وی از افتتاح چندین طرح بهداشتی و تجهیز بخشهای بیمارستانی در سیرجان خبر داد و گفت: در شهربابک نیز 15 میلیارد ریال در راستای تکمیل بیمارستان ولیعصر اختصاص یافت.

صباحی افزود: قرار بود بیمارستانی دیگر در شهربابک احداث شود اما طبق بررسیها قرار شد بیمارستان فعلی گسترش یابد.

وی همچنین به ساخت بیمارستان تخصصی 100 تختخوابی زنان در کرمان اشاره کرد و گفت: این مرکز درمانی نیز در جوار یکی از بیمارستانهای بزرگ کرمان احداث می شود.

وی در خصوص طرح پزشک خانواده در کرمان گفت: در صورت اختصاص بودجه لازم این طرح در ماههای پایانی سال در استان کرمان اجرایی می شود.

کد مطلب 1731187

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها