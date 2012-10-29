بازسازی بافتهای از دست رفته دندان با شیوه های جدید درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهرو وجدانی در آستانه برپایی چهارمین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران ( شعبه فارس ) که از روز چهارشنبه در شیراز آغاز به کار می کند، سخن می گفت با اعلام این خبر افزود: درمانهای پالپ (ریشه) دندان با استفاده از ملکولهای زیست فعال مانند کلاژن، BMP ، استخوان خشک شده منجمد، هیدروکسید کلسیم که منجر به ساخت عاج ترمیمی و بهبود پالپ تاجی یا ریشه ای می شود از تکنیکهای نوینی است که در آینده ای نه چندان دور، علم دندانپزشکی را متحول خواهد ساخت.

وی با اشاره به اینکه عملکرد ملکولهای زیست فعال تا حد زیادی مشابه کارکرد سلولهای بنیادی است، خاطر نشان ساخت: یافته های پژوهشهای صورت گرفته نشان می دهد در برخی سلولها و ملکولهای بدن پتانسل ساخت سلولهایی وجود دارد که در بازسازی عاج، مینا و استخوان ریشه دندان به کمک علم دندانپزشکی آمده است.

به گفته وجدانی، با وجود اثبات قابلیت این سلولها هنوز تحقیقات زیادی نیاز است تا بتوان این تکنیکها را به طور گسترده تر در علم دندانپزشکی به کار گرفت.

وی ادامه داد: در چهارمین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران که 10 تا 12 آبان ماه جاری در شیراز برپا می شود به روزترین دستاوردها در حوزه تکنولوژی و کاربرد سلولهای بنیادی، فن آوری نانو، زیست موادهای جدید و لیزر که هر یک باعث تحولات شگرفی در علم دندانپزشکی شده اند به چالش کشیده خواهد شد.

دبیر علمی چهارمین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران (شعبه فارس) خاطر نشان ساخت: ترمیم نواقص استخوانی با استفاده از هیدروکسی آپاتیت، داربست های پلیمری در بازسازی بافت استخوان، مهندسی بافت در درمان ریشه، استفاده از نانوماتریال ها در سفید کردن دندانها و تثبیت رنگ ترمیم های کامپوزیتی با استفاده از ژلهای سفید کننده خانگی از جمله مفاهیم جدیدی هستند که در این کنگره مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص کاربرد گسترده لیزر با نیاز مبرم به مطالعات مبتنی بر شواهد در این کنگره بحثهای چالش برانگیزی انجام خواهد شد.

دبیر علمی چهارمین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران (شعبه فارس) گفت: از آنجا که یکی از مشکلات مراجعان به کلینیکهای دندانپزشکی، ترس از این قبیل درمانها به دلیل درد است، درد و روشهای کنترل آن در دندانپزشکی از مباحث مهم دیگر این کنگره سه روزه را تشکیل می دهد.

وجدانی یادآور شد: با توجه به اینکه صدمه به ناحیه سر و صورت و گردن منجر به عوارضی در دهان و دندان مصدومان خواهد شد، علل ایجاد صدمات به ناحیه سر و صورت و گردن، نحوه تشخیص این صدمات و راهکارهای لازم برای درمانهای کلی و نیز درمانهای اورژانسی در صورت مواجه شدن با این صدمات و نیز تازه های علمی جدید در مورد مفصل گیجگاهی - فکی، علل ناهنجاریها و اختلالات این مفصل و درمانهای مختلف آن به طور مفصل در این کنگره مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به اهمیت موضوع پیشگیری و سپس تشخیص در بحث کنترل عفونت اظهار داشت : تازه ترین اصول و دستورالعملهای کنترل عفونت و بیماریهای خطرزا برای بیماران و دندانپزشکان از منظر تشخیص، درمان و پیشگیری از آنها در کنار پیشرفتهای نوین در علم دندانی و مواد کاربردی در دندانپزشکی و نوین ترین تکنولوژی رادیوگرافی و پرتونگاری در این کنگره ارایه خواهد شد.

دبیر علمی چهارمین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران (شعبه فارس) افزود: با توجه به ارتباط علم دندانپزشکی با بیماری های عمومی و مشکلات پزشکی از قبیل بیماریهای قلبی، بیماران پیوندی و بیماران با مشکلات غددی، نحوه برخورد دندانپزشکان با این بیماران در کنار توجه ها و ملاحظات خاص در سالمندان در این کنگره مطرح می شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از ابهامات موجود مراجعان به کلینیکهای دندانپزشکی، کشیدن یا حفظ دندان عقل است، خاطر نشان ساخت: در چهارمین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران (شعبه فارس) چرایی کشیدن یا حفظ این دندان و زمان مناسب برای کشیدن دندان عقل و پیامدهای آن در صورت نگهداری و نکشیدن آن میان متخصصان به بحث گذاشته خواهد شد.

چهارمین کنگره کشوری انجمن دندانپزشکی ایران (شعبه فارس) به همراه نمایشگاه جانبی لوازم وتجهیزات دندانپزشکی 10 تا 12 آبان ماه جاری در شیراز برپا می شود.