اورکی آهنگساز "استرداد" شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستار اورکی که تاکنون آهنگسازی "جدایی نادر از سیمین"، "ریسمان باز"، "آناهیتا"، "کوچه ملی"، "خوزنی"، "در انتظار معجزه"، "اکباتان" و... را انجام داده است به تازگی با پروژه تاریخی "استرداد" قرارداد بسته است و به زودی کار ساخت موسیقی این فیلم را آغاز می‌کند.

پروژه "استرداد" از محصولات بنیاد سینمایی فارابی و به تهیه‌کنندگی محسن‌علی‌اکبری است. این فیلم برای اولین‌بار به بازخوانی برهه حساسی از تاریخ معاصر کشورمان می‌پردازد.

حساسیت‌های فراوان تاریخی که روایت‌های گوناگون مورخان و همچنین خاطرات به جای مانده از آن سال‌ها پیرامون درگیری ناخواسته ایران در جنگ‌جهانی دوم با وجود اعلام بی‌طرفی سبب شد، زمان طولانی‌ای برای بازنویسی‌های چند‌باره فیلم‌نامه به خود اختصاص داد.

طرح اولیه این فیلمنامه را رضازاده به نگارش در آورده و علی غفاری در سومین فیلم بلند سینمایی‌اش یکی از دشوارترین فیلمنامه‌های تاریخی را کارگردانی می‌کند.

لازم به ذکر است بازیگرانی چون حمید فرخ‌نژاد، فرهاد قائمیان، الیسا کاچر، الکساندر ناوانف، سیاوش چراغی‌پور، صالح میرزآقایی، علی رام نورایی، شیرین یزدان بخش در این پروژه سینمایی حضور دارند.