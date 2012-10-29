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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۰۳

مانور دانش آموزی پدافند غیرعامل در مشهد برگزار شد

مانور دانش آموزی پدافند غیرعامل در مشهد برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مانور پدافند غیرعامل همزمان با روز بسیج دانش آموزی در هنرستان دخترانه حضرت فاطمه (س) مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مانور پدافند غیرعامل صبح دوشنبه در راستای آشنایی و آمادگی دانش آموزان به منظور آمادگی و چگونگی برخورد با حوادث طبیعی و حوادثی همچون جنگ، انفجار، آتش سوزی برگزار شد.

این مانور با حضور دانش آموزان هنرستان شبانه روزی حضرت فطمه زهرا (س) و با شرکت سازمان هایی همچون نیروی انتظامی، سازمان بسیج دانش آموزی، هلال احمرو  آتش نشانی در حضور محمد تقی فخریان رئیس آموزش وپرورش خراسان رضوی و حسین رجبی مدیرکل پدافند غیر عامل در استان و تعدادی ازمسئولان دیگر با موفقیت برگزارشد.

دانش آموزان در این مانور نحوه مدیریت، کمک رسانی، چگونگی کاهش اثرات مخرب جسمی و روحی در برابر حوادث را تمرین کردند.

همچنین دانش آموزان این هنرستان، با حضور کارشناسان آتش نشانی نحوه صحیح مقابله با آتش و چگونگی مهار آتش سوزی را فرا گرفتند.

لازم به ذکراست، پدافند غیر عامل به مجموعه اقداماتی گفته می شود که به کارگیری جنگ افزار نیازی ندارد و با اجرای آن می توان از وارد شدن خسارت مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس و همچنین تلفات انسانی جلوگیری کرد و یا این خسارات را به حداقل رساند.

کد مطلب 1731214

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