آذربایجان غربی قدرتی جدید در رشته بدمینتون کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوریا پیش از ظهر دوشنبه در مجمع انتخاباتی رئیس هئیت بدمینتون آذربایجان غربی با بیان اینکه بدمینتون این استان با شتاب فوق العاده ای به پیش می رود اظهارداشت: این امر می تواند زمینه های بروز و ظهور قدرت جدیدی را در رشته بدمینتون در کشور فراهم کند.

وی ادامه داد: مدیریت مطلوب هیئت بدمینتون آذربایجان غربی زمینه های لازم را برای فعال شدن هیئت های شهرستانی در 17 شهرستان این استان فراهم کرده که این امر نیز در کشور بی سابقه است.

پوریا، با اشاره به نایب قهرمانی خردسالان آذربایجان غربی در مسابقات قهرمانی خردسالان کشور، اظهار داشت: این امر یکی از مهمترین نشانه های برنامه ریزی مسوولان هیت بدمینتون استان به پایه های این رشته است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه خانواده ها اصلی ترین ترویج دهندگان بدمینتون هستند گفت: این رشته یکی از رشته های ورزشی همگانی است که در بین آحاد مردم به ویژه خانواده ها از جایگاه خاصی برخوردار است.

علی ملااحمدی اضافه کرد: یکی از عمده تفریحات مردم در مکان های عمومی مانند پارک ها و تفرجگاه ها بدمینتون است و به همین دلیل باید زمینه گسترش این رشته ورزشی را در استان به بهترین نحو ممکن فراهم کنیم.

وی اعلام کرد: می توان با مدیریت و برنامه ریزی درست و مناسب، این پتانسیل بزرگ را به سمت و سوی مناسب سوق داد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی افزود: بدمینتون یک رشته ورزشی پر تحرک است که در آن تکنیک و فن و سرعت حرف اول را می زند و می توان در این خصوص برنامه ریزی های خوبی را در حوزه آموزش انجام داد.

ملااحمدی گفت: مسئولان هیئت بدمینتون استان، با انتخاب مربیان خوب می توانند استعدادهای نهفته در این رشته را کشف و در راستای پیشرفت ورزش بدمینتون استان به کار برند.

در این انتخابات اصفر فیضی با غلبه بر هادی تختی و با کسب 11 رای از 19 رای اخذ شده در سمت خود در ریاست هیئت بدمینتون استان ابقا شد.