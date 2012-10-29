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۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۲:۵۸

پیگیری دستاوردهای نمایشگاه پیوند آسمانی در دبیرخانه دائمی ازدواج

پیگیری دستاوردهای نمایشگاه پیوند آسمانی در دبیرخانه دائمی ازدواج

مدیر کل دفتر هماهنگی و ساماندهی امور جوانان از پیگیری دستاوردهای نمایشگاه پیوند آسمانی و هفته ازدواج برای تسهیل در روند ازدواج جوانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین معتمد نیا با بیان این مطلب گفت: هفته ازدواج و نمایشگاه پیوند آسمانی در پیشبرد اهداف وزارت ورزش و جوانان در زمینه ازدواج جوان ها مثمر ثمر بوده است.

وی افزود: این نمایشگاه که در راستای صحبت های  مقام معظم رهبری، توسط مجامع امور صنفی و با هدف الگوسازی، فرهنگ سازی، ترویج شعائر دینی و ملی در امر تسهیل ازدواج جوانان و بهره مندی از ظرفیت های دستگاه های عضو ستاد ملی ساماندهی امورجوانان،برگزار شد، دستاوردهای خوبی داشت و با تشکیل دبیرخانه دائمی ازدواج، این روند جلو خواهد بود.

 معتمدنیا تصریح کرد: در راستای فرهنگ سازی برای ازدواج آسان، آگاهانه، بهنگام و پایدار برگرفته از الگوی ارزشمند ازدواج ائمه اطهار، به ویژه حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) در هفته گذشته نمایشگاه پیوند آسمانی به مدت پنج روز در سطح کشور برگزار شد.

وی با اشاره به وظایف پیشنهادی برای نهادهای مرتبط گفت: با توجه به وظایف پیشنهادی که وزارت ورزش و جوانان برای دستگاه ها و نهادهای مرتبط با امور جوانان ارسال کرد، حدود 10 الی 12 دستگاه عضو ستاد سامانهای بر اساس وظایف ذاتی شان، نظرها و پیشنهادهای خود را به دبیرخانه ارسال کرده اند؛ که در جلسه پایانی ستاد گرامیداشت ازدواج که با حضور مقام عالی وزارت تشکیل خواهد شد، بررسی و نتایج آن ابلاغ می شود.

کد مطلب 1731226

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