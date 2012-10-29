هیبت ملت ایران در دنیا از روحیه حماسی و شهادت طلبی است

به گزارش خبرنگارمهر، علی لاریجانی ظهر دوشنبه درسالن همایش های مجموعه سپاه پاسداران کرج در جمع کثیری از مسئولان، دانش آموزان و خانواده معظم شهدا بغض و عداوت غرب و امریکا به ملت ایران را محور صحبت های خود قرار داد و اظهار داشت: امروز نگاه غرب نسبت به انقلاب اسلامی و ملت ایران آمیخته به بغض و نگرانی است .

وی منشاء این عداوت را ایستادگی 34 ساله ملت در برابر رفتارهای دیکتاتورانه غرب و آمریکا و شگردهای آنان در منطقه دانست و تصریح کرد: هر چند بهانه هایی مثل موضوع هسته ای ایران دستمایه تهدید ها و تحریم ها است اما آنان به خوبی براین امر واقف اند که اینها بهانه ای است که فقط خودشان را فریب می دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی کینه غرب علیه ایران را به این جهت دانست که جمهوری اسلامی ایران مسبب بیداری ملت عراق و اخراج امریکا از منطقه، بیداری افغانستان و سایر کشورهای منطقه است و بیداری که اکنون در منطقه بوجود آمده سیلی محکمی از سوی حزب الله بر گوش صهیونیست ها بوده است.

علی لاریجانی با بیان اینکه امریکا و غرب در رعب و وحشت از ملت ایران است، تصریح کرد: اکنون دشمن به جهت آنکه از ملت ایران ترس و واهمه دارد دست بکار نمی شود و این ترس نیز جز به جهت داشتن روحیه مجاهدت در ملت ایران نبوده و نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به رمز موفقیت ملت ایران اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود آنکه اکثر جوامع غربی پیشرفت های مادی زیادی در صنعت، تکنولوژی و...داشته اند اما به هنوز در جهان ازجایگاه مقتدری برخوردار نیستند؛ به این دلیل که روحیه حماسی و عنصر مجاهدت و شهادت در آنها وجود ندارد.

وی افزود: ملت غرب امروز به جامعه مرده ای می ماند که تنها لباس فاخری برتن دارد و ظاهر فریبی می کند.

لاریجانی گفت: رمز بقا و جاودانگی ملت ایران داشتن همین روحیه شهادت طلبی و حماسی است که از سوی کشورهای غربی کنار گذاشته شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی خلا معنویت را عامل تزلزل پایه های نظام غرب دانست و افزود: کشورهای غربی درحال حاضر برای هر مشکلی راه چاره ای اندیشیده اند اما آنچه هنوز برای آن علاجی نیافته اند خلاء معنویت و ارزشهای والای انسانی است.

علی لاریجانی دریادواره شهید نوجوان محمد حسین فهمیده که درکرج برگزار شده بود خون 36 هزار شهید دانش آموز را مایه مباهات و فخر ملت ایران برشمرد و گفت: یاد شهدای دانش آموز که شهید فهمیده نمادی از این شهدا محسوب می شود ثمرات گهر باری برای آنانی دارد که در این مراسم حضور پیدا می کنند تا با مرور خاطرات این شهدا دراین محافل سیره و روش زندگی آنها را پیش بگیرند.

وی شهید فهمیده را یکی از این شخصیت ها بزرگ و تاثیر گذار بر روحیه جامعه ایران برشمرد و اظهار داشت: این شهید نوجوان به دلیل خصوصیات سنی و نوع شهادتی که داشته است همواره گذشت، هیبت و شجاعت را تداعی می کند.

لاریجانی تاکید کرد: حرکت این نوجوان بسیجی هیمنه دشمن را از بین برد، با عمق جان خود گام های از سر بصیرت برداشت و مشتاقانه هدف بزرگ خود را درآغوش کشید؛ حرکتی که جامعه را به نوعی تکان داد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: همان گونه که رهبر معظم انقلاب نیز فرموده اند به واقع حرکت حسین فهمیده در شان حرکت یک رهبر بود که با این اقدام جامعه را به رهبری درآورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شهید فهمیده با روحیه حماسی که داشت توانست در تاریخ ماندگار شود و بر ما واجب است تا با تاسی از جایگاه و سیره و روش این شهید نوجوان و باور توانمندی های خود جامعه را به سمت تعالی هدایت کنیم.