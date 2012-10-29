شهید فهمیده های گمنام در استانها شناسایی شوند

به گزارش خبرنگارمهر، پیش از ظهر دوشنبه حسین هژبری در صبحگاه مشترک دانش آموزان استان البرز در دبیرستان شهید باهنر، بسیجی بودن را نخستین الگویی دانست که باید از شهدای دانش آموز درس گرفت.

وی کسب معرفت و بصیرت را گام بعدی در جهت پاسداشت خون شهدای دانش آموز ذکر کرد و افزود: دانش آموزان باید با خوب درس خواندن در مسیر کسب معرفت و بصیرت گام بردارند.

معاون پرورشی وزیرآموزش و پرورش در ادامه بر لزوم شناسایی شهید فهمیده در سایر استانها تاکید کرد و گفت: قطعاً در سایر استانها شهید فهمیده های بی شماری وجود دارند که باید شناسایی شوند و به عنوان اسوه های دانش آموزان از آنها یاد کرد.

حسین هژبری در بخش دیگری برنامه های هفته بسیج را برشمرد و اظهار داشت: ویژه برنامه های هفته دانش آموزاز امروز 8 آبان ماه با صبحگاه مشترک در مدارس سراسر کشور آغاز شده است که عطر افشانی گلزار شهدا، جشن ها و برگزاری بزرگداشت ها از جمله برنامه ها تا پایان هفته خواهد بود.

وی حضور گسترده دانش آموزان در راهپیمایی 12 آبان ماه را در مبارزه با استکبار جهانی پایان بخش ویژه برنامه های هفته دانش آموز ذکر کرد.