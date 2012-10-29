تامین 60درصد درآمد کشور از فروش نفت/ تایباد با بحران کم آبی روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا اسداللهی پس از بازدید از ادارات سطح شهرستان تایباد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در حال حاضر بودجه کشور به نفت وابسته است که باید برای قطع این وابستگی تلاش بیشتری صورت بگیرد.

وی افزود: ما در جنگ اقتصادی قرار داریم و بایستی تحریم را به یک فرصت تبدیل کنیم و تولید ملی خود را افزایش دهیم.

نماینده مردم شهرستان تایباد در مجلس شورای اسلامی گفت: در شهریور ماه امسال فروش نفت خوب بوده است و در آمد نفتی ما از سال 84 بیشتر است.

بودجه کشور امسال به صورت انبساطی بسته شده است

دبیر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه کشور امسال به صورت انبساطی بسته شده است و لی با توجه به شرایط اقتصادی فعلی در آینده بایستی به صورت انقباضی بسته شود.

نماینده مردم در شهرستان های تربت جام، تایباد و باخرز افزود: در راستای رفع مشکلات بانوان شهرستان بایستی کارگروه راهبردی ویژه بانوان تایباد تشکیل شود و مشکلات در کار گروه مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد با مشکلات مالی عدیده روبه رو است و در جهت رفع این مشکل نیز اقداماتی صورت گرفته است.

نائب رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: مناطق آموزش و پرورش شهرستان در گروه های خود در مقام های اول و دوم قرار دارد، وضعیت آموزش و پرورش تایباد وضعیت مناسبی دارد و درصد قبولی دانش آموزان در کنکور امسال نشان این مهم است.

لزوم ساماندهی دانشگاه پیام نور باخرز

وی تصریح کرد: هیچ سالن استاندارد ورزشی در شهرستان های خود نداشته ایم و امروز با نگاه خوب مسئولین چندین سالن در سطح شهرستان های تایباد، تربت جام و باخرز ساخته شده و یا در حال ساخت است.

وی همچنین از وضعیت دانشگاه پیام نور باخرز به شدت انتقاد کرد و گفت: از دانشگاه پیام نور واحد تایباد به عنوان دانشگاه مادر انتظار بیشتری داشته ایم که وقت بیشتری برای رسیدگی به مشکلات دانشگاه بگذارند.

اسدللهی با اشاره به اینکه شرایط برای گرفتن یک واحد دانشگاهی دیگر آسان نیست افزود: ما بایستی این واحد دانشگاهی را چنگ دندان حفظ و نگه داریم.

نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز افزود: هرچه سریعتر بایستی وضعیت دانشگاه پیام نور باخرز ساماندهی شود تا نارضایتی دانشجویان برطرف شود.

تایباد با بحران کم آبی روبه رو است

اسدللهی در خصوص کشاورزی شهرستان تایباد گفت: اولویت اول ما طرح توسعه کشاورزی شهرستان است و بایستی مسئولین سعی کنند بودجه برگشت نخورد.

وی با اشاره به اینکه منطقه تایباد با بحران کم آبی روبه رو است افزود: کشاورزان بایستی به سیستم های نوین و کشت های کم آب رو بیاورند.