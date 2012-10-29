غلامحسین مظلومی پیشکسوت فوتبال کشورمان ظهر امروز دوشنبه ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در گفتگو با خبرنگار ورزشی این خبرگزاری در خصوص شرایط کنونی فوتبال گفت: قابلیت های فنی بازیکنان به طور کلی در هر مسابقه صددرصد متفاوت است ضمن اینکه پیش از این نارسایی ها و نارضایتی هایی هم وجود داشته است. امیدواریم ملی پوشان کشورمان بیش از گذشته تلاش کرده و خود را در یک مسیر بهتر نیز قرار بدهند.

وی در خصوص دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل ازبکستان در چارچوب رقابت های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل اظهار داشت: این یک دیدار خانگی است البته کشورهای دیگری هم در تلاش هستند تا به جام جهانی راه پیدا کنند و همین امر کار ما را دشوار خواهد کرد. بچه ها نباید در این دیدار از بردی که مقابل کره جنوبی بدست آورده اند مغرور شوند.

"وقتی باشگاههای ما موفق عمل نمی کنند چرا باید جهانی شویم" مظلومی با بیان این جمله افزود: زمانی باید جهانی شویم که باشگاه های قدرتمندی هم داشته باشیم.

وی در خصوص مشکل مهاجمان امروز تیم ملی و فوتبال کشورمان پس از کنار رفتن علی دایی گفت: این هم به باشگاه ها بر می گردد. وقتی آنها در سازندگی ضعیف هستند و امکانات و ابزار مناسبی در اختیار ندارند توقعی هم نمی توان داشت ضمن اینکه پیشکسوتانی که سالیان سال عضو تیم ملی بودند و با طی کردن دوران حرفه ای مربیگری در حال حاضر خانه نشین هستند باید به کار گرفته شوند و بالای سر تیم های پایه قرار بگیرند.

مظلومی در خصوص شرایط عمومی باشگاه استقلال ادامه داد: ضمن احترام به شخصیت امیر قلعه نویی سرمربی این باشگاه که انگیزه مضاعفی برای حضور در لیگ دوازدهم دارد باید بگویم که تجربه فنی او با استفاده از مهره های کلیدی و کارسازش کیفیت مناسب تری را باید نسبت به گذشته خود داشته باشد.

وی با بیان اینکه استقلال یک تیم پرمهره است اظهار داشت: فتح الله زاده مدیرعامل استقلال ، این تیم را آسیایی بسته اما وقتی استقلال نتیجه بازی را واگذار می کند همه ناامید می شوند. طرفداران با توجه به وجود این مهره ها همه نگاهشان به قهرمانی تیم است. اگر شرایط مالی در استقلال تامین نشود آسیب پذیی این باشگاه بیش از گذشته خواهد شد.

"یک باشگاه حرفه ای باید حرفه ای عمل کند" کارشناس فوتبال با بیان این جمله اظهار داشت: مدیرعامل ها اگر نتوانند پول بیاورند در خطر هستند. بازیکنانی که در فوتبال امروز بازی می کنند نیاز به قدرت تملک مالی دارند و اگر این امر برای آنها مهیا نباشد برای باشگاه دلسوزی نخواهند کرد چرا که بازیکنان امروزی دیگر مانند بازیکنان قدیمی نیستند که برای باشگاه مجانی بازی کنند.

وی در پایان تصریح کرد: پیشنهادم این است به بازیکنان زمانی پول پرداخت شود که تعداد زیادی برای تیمشان بازی کرده باشند. مطمئنا وقتی یک بازیکن با انجام تنها یک بازی، یک میلیارد تومان پول دریافت می کند فقط به فوتبال لطمه خواهد خورد.