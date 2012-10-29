نظارت دقیق بر محتوای پیامکهای انبوه/ جلوگیری از فعالان غیر ایرانی پیامک

به گزارش خبرنگار مهر، حسن علیزاده صبح امروز در مراسم انتخابات مجمع رسانههای برخط پیامده کشور، مشکل اصلی پیش روی ارسال پیامکها را محتوای ضعیف برخی از آنها دانست و بر ضرورت استفاده از فرهنگ ایرانی- اسلامی در محتوای پیامکها تاکید کرد.
به گفته وی به زودی با دستورالعملی که ابلاغ خواهد شد، از فعالیت ارائه دهندگان پیامکهای انبوه - CP - که اصالت ایرانی ندارند، جلوگیری خواهد شد، ضمن اینکه این شرکتها چنانچه مایل به فعالیت در بازار ایران باشند باید با یک شرکت ایرانی شریک شده و بیش از نیمی از سهام خود را در اختیار طرف ایرانی قرار دهند.
رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال خاطرنشان کرد: هم اکنون محتوای برخی از پیامکهای ارسالی مورد انتقاد است؛ ضمن اینکه با نزدیک شدن به فضای انتخابات ریاست جمهوری، باید نظارت دقیقتری بر روی محتوای این پیامکها صورت گیرد که امیدواریم با راهاندازی مجمع رسانههای برخط پیامده کشور، بتوان در کنار مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال و سایر مراجع ذیربط، جلوی فعالیت غیرقانونی چنین پیامکهایی را گرفت.
وی اظهار داشت: بسیاری از مشکلات فعلی موجود پیش روی رسانههای برخط پیامده کشور با اپراتورها با مذاکره قابل حل است و امیدواریم راهاندازی این مجمع بتواند قدرت چانهزنی را برای حل مشکلات ارتقاء بخشد، البته نکته حائز اهمیت این است که اعضای هیات مدیره این مجمع باید منافع جمعی و صنفی را بر منافع فردی و بنگاهی خود ارجح بدانند.
علیزاده با تاکید بر ضرورت راهاندازی و اخذ مجوز هر مجمع یا تشکلی که در حیطه رسانههای دیجیتال فعالیت میکند از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال، خاطرنشان کرد: هرگونه اتحادیه، مجمع و تشکلی که در بردارنده موسساتی است که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته و در حیطه رسانههای دیجیتال فعالیت میکنند باید با تائید و نظارت مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال تشکیل شوند، در غیر این صورت تشکیل آن زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتاق بازرگانی و یا وزارت کشور غیرقانونی و در حکم کلاهبرداری است.
وی همت فعالان عرصه رسانههای برخط پیامده برای راهاندازی این مجمع از مبادی قانونی را اقدامی شایسته دانست و ابراز امیدواری کرد با همکاری اپراتورهای موبایل و فعالان بخشخصوصی در این حوزه، بتوان گامهای موثری را در این عرصه برداشت.
به گزارش مهر، انتخابات مجمع رسانههای برخط پیامده کشور با حضور 11 شرکت دارای مجوز در این عرصه برگزار و در نهایت 7 نفر به عنوان اعضای اصلی و علیالبدل انتخاب شدند.
نظر شما