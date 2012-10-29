با کسب پیروزی مقابل کشاورز با روحیه مضاعف به مصاف کاله آمل می رویم

مسعود عزیزی دریافت کننده قدرتی تیم والیبال سایپا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: هرچند در دیدار با پیکان ما تیم مغلوب میدان بودیم اما در هر سه گیم این مسابقه پابه‌پای حریف قدر تمند خود پیش آمدیم، نوع والیبالی که در این دیدار ارائه کردیم موجب اعتماد به نفس بازیکنان جوان سایپا شد.

کاپیتان سایپا تصریح کرد: سایپا برای دیدار با متین ورامین در هفته دوم، براساس آنالیز تیم ورامین تمرین کرد و کادر فنی نیز با شناخت از نقاط قوت و ضعف حریف تاکتیک مناسبی را به کار گرفت که در نهایت سایپا با اقتدار و نتیجه 3 بر صفر در این مسابقه پیروز شد.

عزیزی در خصوص دیدار این هفته سایپا و نوین کشاور اظهارداشت: این تیم نیز مانند سایپا یک تیم جوان است که در دو دیدار قبلی خود پیروز نشده ‌است و برای این دیدار انگیزه زیادی دارد.

دریافت کننده قدرتی نارنجی پوشان در پایان یادآور شد: کادر فنی دو دیدار قبلی نوین کشاورز را آنالیز کرده است و تمرینات تیم را بر اساس این دیدار برنامه ریزی کرده است، در ضمن بازیکنان ساپیا نیز انگیزه زیادی دارند که با کسب پیروزی در این دیدار، هفته آینده با روحیه مضاعف، به مصاف با کاله آمل بروند.