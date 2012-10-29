کسب رتبه نخست قم در کاهش مرگ و میر مادران باردار

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم در حاشیه گردهمایی آموزش بهورزان استان قم بیان کرد: طبق آخرین ارزیابی وزارت بهداشت، استان قم با اقدامات مراقبتی قبل، حین و پس از بارداری توانسته است میزان مرگ مادران باردار را به 13 مورد در هر صد هزار تولد زنده کاهش دهد.



سید شمس الدین حجازی افزود: میانگین کشوری مرگ و میر مادران باردار کشورمان در حال حاضر 21 مورد در هر صد هزار تولد زنده است که پیش از انقلاب 120 مورد بود.



حجازی افزود: میزان مرگ و میر مادران باردار در کشورهای توسعه یافته هشت مورد در هر صد هزار تولد زنده است که در کشور ما نیز قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه به 15 مورد در هر صد هزار تولد برسد که استان قم با 13 مورد از برنامه توسعه جلوتر است .



وی آموزش مداوم ماماها، بهورزان، پرستاران و کادر درمانی و پیگیری مداوم در پایگاه های بهداشت روستایی را از جمله عوامل موثر در کاهش مرگ و میر مادران باردار برشمرد و گفت: در حال حاضر برنامه مدونی در خصوص چگونگی کاهش مرگ و میر مادران و افزایش سلامت این گروه در دانشگاه علوم پزشکی تدوین و برنامه ریزی شده که در حال اجراست.



اهدای تندیس نخستین همایش مصرف کالای ایرانی به شرکت شهرکهای صنعتی قم

در اولین همایش سراسری کالای ایرانی که به همت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به میزبانی قزوین برگزار شده بود خوشه کفش ماشینی استان قم به عنوان خوشه برتر کشور معرفی و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی قم مورد تجلیل قرار گرفت.

در این مراسم که با قرائت پیام وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد، از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان صنایع کوچک لوح سپاس و تندیس همایش به جعفر فرشچی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم اهداء شد و از استان آذربایجان غربی نیز به منظور توسعه و فعالیت در زمینه تولید عرقیات گیاهی قدردانی شد.



خوشه کفش ماشینی استان قم درشرایطی مقام برتر این جشنواره را به خود اختصاص داد که در نمایشگاه حاشیه این همایش 20 خوشه منتخب صنعتی کشور، 23 واحد صنعتی و 126 واحد صنعتی از سراسر کشور محصولات، دستاوردها و موفقعیت های خود را به نمایش گذاشته بودند.

مراسم عمامه‌گذاری طلاب مجتمع عالی آموزش فقه برگزار می شود





مدیر اداره فرهنگی هنری مجتمع عالی فقه ، با اشاره به ملیت غیرایرانی طلاب جامعة‌المصطفی، گفت: در مراسم عمامه گذاری طلاب، 35 نفر از طلاب مجتمع آموزش عالی فقه(حجتیه) از ملیت‌های افغانستان، پاکستان، هندوستان، اندونزی، نیجریه، گینه و ماداگاسکار به دست آیت‌الله‌ جعفر سبحانی‌ ملبس به لباس مقدس روحانیت می‌شوند.



حجت‌الاسلام مهدی فتحی افزود: این مراسم معنوی ساعت 10 صبح پنج‌شنبه 11 آبان برگزار خواهد شد.



وی، گذراندن 110 واحد درسی و حدود چهار سال تحصیلی را از شرایط لازم برای ملبس شدن طلاب مجتمع آموزش عالی فقه برشمرد و تصریح کرد: از طلابی که قصد تلبس به لباس مقدس روحانیت را دارند، علاوه بر امتحانات ویژه برای اثبات سطح علمی، ارزیابی احکام، قرآن و تجوید نیز به عمل می‌آید.



پژوهشکده فناوری اطلاعات و علوم اسلامی تاسیس می شود





شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه در جلسه اخیر خود، به چند نشریه حوزوی که پیش از این درخواست خود را مطرح و در کمیسیون نشریات علمی این شورا مورد بررسی قرار گرفته بود، رتبه علمی اعطا کرد.



شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه همچنین با تاسیس اصولی پژوهشکده فناوری اطلاعات و علوم اسلامی به مدیریت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین حمید شهریاری موافقت کرد.



شایان ذکر است، شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی حوزه عهده‌دار اعطای مجوز به نشریات علمی حوزه، مراکز علمی حوزه، انجمن‌ها و قطب‌های علمی حوزوی و نیز کرسی‌های نظریه‌پردازی در حوزه علمیه است.