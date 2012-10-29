به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم در حاشیه گردهمایی آموزش بهورزان استان قم بیان کرد: طبق آخرین ارزیابی وزارت بهداشت، استان قم با اقدامات مراقبتی قبل، حین و پس از بارداری توانسته است میزان مرگ مادران باردار را به 13 مورد در هر صد هزار تولد زنده کاهش دهد.
سید شمس الدین حجازی افزود: میانگین کشوری مرگ و میر مادران باردار کشورمان در حال حاضر 21 مورد در هر صد هزار تولد زنده است که پیش از انقلاب 120 مورد بود.
حجازی افزود: میزان مرگ و میر مادران باردار در کشورهای توسعه یافته هشت مورد در هر صد هزار تولد زنده است که در کشور ما نیز قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه به 15 مورد در هر صد هزار تولد برسد که استان قم با 13 مورد از برنامه توسعه جلوتر است .
وی آموزش مداوم ماماها، بهورزان، پرستاران و کادر درمانی و پیگیری مداوم در پایگاه های بهداشت روستایی را از جمله عوامل موثر در کاهش مرگ و میر مادران باردار برشمرد و گفت: در حال حاضر برنامه مدونی در خصوص چگونگی کاهش مرگ و میر مادران و افزایش سلامت این گروه در دانشگاه علوم پزشکی تدوین و برنامه ریزی شده که در حال اجراست.
اهدای تندیس نخستین همایش مصرف کالای ایرانی به شرکت شهرکهای صنعتی قم
قم - خبرگزاری مهر: کسب رتبه نخست قم در کاهش مرگ و میر مادران باردار، اهدای تندیس نخستین همایش مصرف کالای ایرانی به شرکت شهرکهای صنعتی قم، برگزاری مراسم عمامهگذاری طلاب مجتمع عالی آموزش فقه و تاسیس پژوهشکده فناوری اطلاعات و علوم اسلامی از عناوین اخبار کوتاه قم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم در حاشیه گردهمایی آموزش بهورزان استان قم بیان کرد: طبق آخرین ارزیابی وزارت بهداشت، استان قم با اقدامات مراقبتی قبل، حین و پس از بارداری توانسته است میزان مرگ مادران باردار را به 13 مورد در هر صد هزار تولد زنده کاهش دهد.
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