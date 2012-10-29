49 واحد صنفی متخلف در خرم آباد به تعزیرات حکومتی معرفی شد

حجت الله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی بازرسی های صورت گرفته از سطح واحدهای صنفی خرم آباد در روزهای ششم و هفتم آبانماه سال جاری 49 واحد صنفی متخلف به تعزیرات حکومتی استان معرفی شد.

وی از معرفی پنج فروشگاه مواد غذایی به علت گرانفروشی هزار و 920 کیلوگرم برنج به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: ارزش ریالی این پرونده های تخلف معرفی شده چهار میلیون و 770 هزار ریال بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان با اشاره به معرفی 11 واحد صنفی به علت فروش پنج هزار و 910 نخ سیگار قاچاق به تعزیرات حکومتی ادامه داد: ارزش ریالی این تعداد پرونده تخلفاتی نیز پنج میلیون و 650 هزار ریال بوده است.

بیرانوند به معرفی چهار واحد قصابی متخلف به تعزیرات حکومتی اشاره کرد و بیان داشت: ارزش ریالی این پرونده های تخلفاتی نیز پنج میلیون و 200 هزار ریال بوده است.

وی همچنین از معرفی یک شرکت فروش قطعات رایانه ای به علت گرانفروشی 31 مودم قاچاق به تعزیرات حکومتی استان خبر داد و گفت: پرونده تخلفت این واحد به ارزش 26 میلیون و 100 هزار تشکیل و به تعزیرات ارجاع داده شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان به معرفی چهار واحد نانوایی به علت عدم رعایت بهداشت و کم فروشی شش هزار و 920 قرص نان به تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: ارزش ریالی این تعداد پرونده تخلفاتی 13 میلیون و 150 هزار ریال بوده است.