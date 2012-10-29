نخستین اجلاس بانوان دانشگاه آزاد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این اجلاس برای نخستین بار با حضور بیش از 100 نفر از بانوان دانشگاه آزاد به منظور پیگیری مطالبات، برنامهها و وضعیت جاری دانشگاه بعد از تغییرات 14 آبان ماه برگزار میشود.
بنیاد شکلگیری این گردهمایی توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خراسان شمالی در خصوص سبک زندگی در نقش خانواده و بنیاد و تحکیم آن در قالب شعار خانواده پایدار و اندیشه اثرگذار در سایه ولایت است.
دیدار با خانوادههای شهدای هستهای از دیگر برنامههای این اجلاس است.
در این اجلاس، فرهاد دانشجو نیز حضور خواهد داشت.
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