  1. حوزه و دانشگاه
۸ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۲

نخستین اجلاس بانوان دانشگاه آزاد برگزار می شود

نخستین اجلاس بانوان دانشگاه آزاد برگزار می شود

نخستین اجلاس سراسری بانوان دانشگاه آزاد به منظور پیگیری و بررسی مطالبات استادان، دانشجویان و کارکنان زن دانشگاه با حضور رئیس این دانشگاه هفته آینده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اجلاس برای نخستین بار با حضور بیش از 100 نفر از بانوان دانشگاه آزاد به منظور پیگیری مطالبات، برنامه­ها و وضعیت جاری دانشگاه بعد از تغییرات 14 آبان ماه برگزار می­شود.

بنیاد شکل­گیری این گردهمایی توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خراسان شمالی در خصوص سبک زندگی در نقش خانواده و بنیاد و تحکیم آن در قالب شعار خانواده پایدار و اندیشه اثرگذار در سایه ولایت است.

دیدار با خانواده­های شهدای هسته­ای از دیگر برنامه­های این اجلاس است.

در این اجلاس، فرهاد دانشجو نیز حضور خواهد داشت.

کد مطلب 1731257

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