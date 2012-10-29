دولت دست واسطه ها از بازار لبنیات و دام را قطع کند

ناصر صالحی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مشکلات فعلی گرانی گوشت و لبنیات این است که واسطه ها حاکم اصلی عرضه و تقاضا در این بازار هستند و به راحتی می توانند دست به تغییر نرخ کالاها بزنند.



وی افزود: دولت در صورتیکه بتواند دست واسطه ها را در این بازار کوتاه کند، مهمترین گام در تثبیت قیمتها را برداشته و می تواند با برنامه ریزی مناسب نسبت واقعی تر کردن قمیتها اقدام کند.



صالحی نسب با بیان اینکه انتظار کاهش قیمت محصولات لبنی انتظار بیهوده و دور از ذهنی است، تصریح کرد: در ماه های اخیر قیمت نهاده های دامی روند صعودی شدیدی داشته و به همین نسبت قیمت تمام شده تولید شیر خام و به تبع آن قیمت فرآورده های لبنی افزایش یافته است.



نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی دیگر مشکلاتی که بر سر راه تولید شیر و محصولات لبنی وجود دارد، مشخص نبودن متولی پاسخگو در قبال این مشکلات بوده که با تصویب و اجرای دقیق طرح انتزاع از سوی دولت تا حدودی این معضلات کاسته شده و فقط یک وزارتخانه پاسخگو خواهد بود.



وی عنوان کرد: در حال حاضر دامداران و تولیدکنندگان محصولات لبنی در جبران هزینه ها با مشکل مواجه شده اند که به نظر می رسد هر گونه افزایش قیمت در محصولات لبنی در جهت حمایت از دامدار ضروری است اما دولت باید سودهای به دست آمده از آن را مدیریت کرده و دست واسطه ها را در این زمینه کوتاه کند.

