به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عبدالحسینی در نشستی با معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد و اعضای ستاد بزرگداشت هفته کتاب اظهار داشت: هفته کتاب و کتابخوانی 20 تا 27 آبان با برنامه‌های متنوع فرهنگی آغاز می شود.

وی افزود: درهفته کتاب و کتابخوانی طی مراسمی ویژه از خادمان عرصه نشر و کتاب قدردانی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به فعالیت 55 ناشر در استان یزد، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 109عنوان کتاب در یزد چاپ و منتشر شده است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این نشست اظهار داشت: طی یک سال گذشته 350میلیون ریال کتاب از ناشران و مولفان یزدی خریداری شد.

حسن مفیدی ادامه داد: در همین مدت دو میلیارد و 500 میلیون ریال کتاب به مراکزفرهنگی، کتابخانه ها و ...اهدا شد.

وی همچنین از اهدای 750 میلیون ریال بن کارت الکترونیکی به دانشجویان و اصحاب فرهنگ و هنر خبر داد و گفت: این اقدام ارزنده با استقبال گسترده ای مواجه شد.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، اهدای کتاب،برگزاری نمایشگاه کتاب در شهرستان های استان، مراسم شب شعر کتاب ماندگار، بازدید از چاپخانه های استان و برگزاری کارگاه آموزشی نویسندگی کتاب کودک و نوجوان را از مهمترین برنامه های این اداره در هفته کتاب و کتابخوانی اعلام کرد.