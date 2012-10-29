تهیه پیش نویس سند تخصصی در حوزه علوم و فنون دریایی

به گزارش خبرنگار مهر دکتر سعید قدیمی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری با اشاره به برنامه های وزارت علوم در زمینه بازنگری سرفصل دروس افزود: پیرو تاکیدات برنامه پنجم توسعه در زمینه تغییرات جدی در ساختار مدیریت برنامه ریزی آموزشی و ایجاد تحولات بنیادی، وزارت علوم برنامه هایی را در این زمینه اجرایی کرد.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم با بیان اینکه این ماموریت به دفتر گسترش وزارت علوم واگذار شد، اظهار داشت: از 33 سال قبل جمعیت 18 تا 24 سال کشور رشد صعودی داشته ولی این روند از سال 89 متوقف شد به گونه ای که رشد جمعیت در این سنین رشد نزولی داشت و تا 15 سال آینده 4 میلیون نفر از این جمعیت کاسته می شود.

قدیمی با تاکید بر اینکه ادامه این روند موجب کاهش تقاضا برای دوره های کارشناسی می شود یادآور شد: امروز هر چند که فشار و افزایش تقاضا در دوره های تحصیلات تکمیلی است ولی می توانیم در مقاطع پائین تر اقدام به توسعه کمی کنیم و سیاست ارتقاء کیفیت را جایگزین سیاست ارتقای کمی کنیم.

وی همچنین تغییر سرفصل های دروس در مقاطع مختلف را از جمله برنامه های این دفتر دانست و ادامه داد: برای این منظور اقدام به تشکیل 75 کمیته شد که یکی از این کمیته ها، کمیته علوم و فنون دریایی است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم با تاکید بر اینکه در این کمیته 4 گروه مهندسی دریا، علوم انسانی دریایی، علوم زیستی دریایی، علوم غیر زیستی دریایی شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، این کمیته مکلف شده است که بر اساس اسناد پشتیبان نقشه راه تخصصی را تهیه کند که پیش نویس آن در حال تدوین است.